228連假衝台南 第2天遊客上看25萬人次

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（中央社記者楊思瑞台南27日電）台南市政府觀光旅遊局統計，台南各景點在昨天228連假首日吸引約15萬人次遊客，今天人潮比昨天更多，除了新開幕的商場，各商圈及景點也很熱鬧，預估遊客上看25萬人次。

台南市政府觀光旅遊局下午發布新聞稿指出，台南在228連假是晴朗好天氣，位於高鐵台南站旁的MITSUI OUTLET PARK台南25日正式開幕後，昨天碰到第1個假日，1天就吸引約4萬人潮，而市區幾個主要美食街道商圈、古蹟周邊及安平、新化與鹽水老街熱門景點，也是遊客湧現。

新聞稿中，台南市觀光旅遊局長郭貞慧表示，不少景區都針對228連假推出優惠措施，初估昨天共逾15萬人次遊客造訪台南，今天上午遊客估計比昨天同期增加25%，若以1整天觀察，各主要景點總遊客總數上看25萬人次。

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郭貞慧指出，MITSUI OUTLET PARK台南依然吸引大批人潮，關子嶺風景區今天有「山林市集活動」一早就吸引近6000人，山上花園水道博物館、十鼓仁糖文創園區、奇美博物館及虎頭埤風景區等景點上午也都各有近5000人入園。

她說，台南旅宿業在25日晚上住宿率已超過9成，今晚住宿率仍很高。明天是228連假最後1天，預估依然是好天氣，建議遊客白天可到各景區參加活動，晚上可前往月津港燈節、龍崎光節空山祭等各地精心籌辦的燈會，好好享受假期。（編輯：戴光育）1110227