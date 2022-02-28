新營醫院北門分院整建 轉型長照中心5月完工

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衛生福利部新營醫院北門分院多年前火災後毀損嚴重，衛福部同意補助經費，由台南市政府代辦整建及修繕工程，將轉型長照資源中心，預計5月完工。（台南市工務局提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）衛福部新營醫院北門分院10年前火災後毀損嚴重，原護理之家不再經營，經衛福部「前瞻」計畫經費補助，由南市府代辦整建工程並轉型長照資源中心，目前進度8成，預年5月完工。

新營醫院北門分院整建工程主體建物自民國109年6月整建，包含建築物外觀整修、結構補強、內部各樓層整修後需求及機電設施、建物外部用地範圍景觀設置及路線等，多彩亮麗外觀，十分吸睛。工程進度達80%，預計今年5月可以完工。

新營區院北門分院於101年10月發生火災，導致全棟設施設備毀損不能使用，原設置的護理之家不再經營，後經衛福部同意補助新台幣3億元經費，由台南市政府代辦整建及修繕工程。

台南市政府工務局長蘇金安指出，考量北門區長照資源整備需求，透過衛福部「前瞻」計畫經費補助，除獲經費挹注整建北門分院外，衛福部並同意委由市府管轄並設置「衛生福利部新營醫院北門分院轉型多元長照資源中心」。

蘇金安說，整建完成後設置的「北門分院長照中心」有4層樓，目前規劃1樓為居家醫療資源中心、餐飲服務中央廚房、一般日間照顧中心等；2樓為失智症日間照顧中心、長期資源整合中心及失智症團體家屋。

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3、4樓則為多層級住宿型長照機構，並以25人為一個單元,各單元採用「簇群式配置」如同家庭式設計理念，提供溫馨空間，並有利長照護理照護及管理品質。未來提供失智照顧、小規模多機能、照顧者服務據點及社區預防照顧、延緩失能、延伸出院準備等長照2.0項目。

蘇金安指出，市府期待在北門區提供在地、優質的長照資源中心，並以多元整合性照顧服務模式，成為台南長照服務典範。（編輯：黃世雅）1110228