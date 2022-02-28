228追思 黃偉哲呼籲團結護台灣

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台南市政府28日在新營區228紀念碑舉行228事件和平追思會，市長黃偉哲（前左2）等在會中默哀追思。（台南市政府提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 111年2月28日

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（中央社記者楊思瑞台南28日電）台南市政府今天在新營228紀念碑舉行228事件和平追思會。市長黃偉哲致詞表示，追思是希望效法前輩勇氣，團結守護台灣，就像烏克蘭人民在與俄羅斯戰爭中展現的精神。

黃偉哲說，75年前台灣發生228事件，讓整個社會陷入停頓與哀傷，如今藉由紀念228事件，希望效法前輩的勇氣，團結台灣不同黨派與族群，一起守護台灣，大家應從過往的歷史借鏡，如烏克蘭與俄羅斯的戰爭，烏克蘭人民展現無比勇氣與毅力，齊心團結對抗強權。

他說，過去的民主前輩無懼威權壓迫，喚醒全國人民追求政治與民主自由的信念與價值，未來應繼續努力，珍惜好不容易得到的成果，疼惜這片土地，讓更多多元的聲音能自由呈現，社會充滿愛與和平。

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由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情考量，今天追思會邀請受難者家屬，以及立委郭國文、賴惠員及議長郭信良、市議員蔡育輝、沈家鳳、林易瑩等中央及地方民代、市府一級機關代表出席，活動在合唱團演唱「淚光閃閃」、「台灣」揭開序幕。

追思會最後由黃偉哲帶領市府團隊與會人員至紀念碑前獻花並一一與受難者的家屬致意，在合唱團演唱「千風之歌」的歌聲中表達對228受難者及家屬的追思與敬意。（編輯：孫承武）1110228