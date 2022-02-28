新北紀念228 侯友宜：不能遺忘的歷史

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新北市長侯友宜28日主持228事件75週年追思活動時表示，228事件是不能遺忘的歷史，應記取歷史上的錯誤及教訓。中央社記者王鴻國攝 111年2月28日

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（中央社記者王鴻國新北28日）新北市長侯友宜今天主持228事件75週年追思活動時表示，228事件是不能遺忘的歷史，應記取歷史上的錯誤及教訓。他並以烏俄戰爭為例呼籲團結，國家才能有堅強實力贏得尊重及勝利。

侯友宜今天下午到三重區228和平紀念公園主持228事件75週年的追思活動，現場約有30名受難者及受難者家屬代表，場面肅穆。

活動從全體默哀開始，隨後由侯友宜代表獻花，並陪同受難者及家屬代表獻花及繞行228事件紀念碑，表達對受難者的悼念與敬意。

侯友宜致詞表示，228事件是不能遺忘的歷史，大家應記取歷史上的錯誤及教訓，事件讓很多人付出慘痛代價，以及造成身體與心理傷害。

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他指出，如今愛與包容是引領台灣向前走的最重要力量，台灣內部不應分省籍、族群、黨派，應團結凝聚力量，才能有強壯的中華民國。從這次烏俄戰爭血淋淋的教訓，更提醒大家要團結一致，國家才能有堅強實力贏得尊重及勝利。

新北市228總會理事長洪顯詔代表受難者及家屬致詞表示，大家為了228事件努力打拚尋求真相，找出真相不是報復，而是要解決所有不公不義的事情，社會要和諧及共同努力向前，台灣才有前途。（編輯：戴光育）1110228

新北市政府28日舉行228事件75週年紀念活動，新北市長侯友宜出席並上前獻花致意。中央社記者趙世勳攝 111年2月28日

新北市政府28日舉行228事件75週年紀念活動，新北市長侯友宜（中）出席，與受難者代表及家屬默哀1分鐘。中央社記者趙世勳攝 111年2月28日