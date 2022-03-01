舊山線重現風華 推動鐵道復駛鐵馬先行

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貫穿苗栗、台中的舊山線鐵道力拚復駛，國民黨立委楊瓊瓔（中，紅背心者）1日邀集相關單位會勘，將參照苗栗營運鐵道自行車的案例，配合軌道自行車延伸到舊泰安站的營運需求，進行魚藤坪鐵橋、七號隧道、大安溪花樑鋼橋修復。（楊瓊瓔提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）舊山線鐵道沿線擁有山林景觀、鐵道史蹟，為力拚復駛，參照鐵道自行車營運方式，優先進行魚藤坪鐵橋、七號隧道、大安溪花樑鋼橋修復，朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動。

貫穿苗栗、台中的舊山線鐵道，為力拚復駛，國民黨籍立委楊瓊瓔今天邀集相關單位會勘，將參照苗栗營運鐵道自行車的案例，配合軌道自行車延伸到舊泰安站的營運需求，進行魚藤坪鐵橋、七號隧道、大安溪花樑鋼橋修復。

泰安里長江慶南指出，1998年新山線雙軌化完成，台鐵營運路線切換後，舊山線就已停駛，但經過路段山明水秀，且該路段通車為縱貫鐵路重要里程碑，而現今部分路段改為鐵道自行車，部分路段埋沒在荒煙蔓草中。

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台鐵局副局長馮輝昇指出，未來「舊山線多元運具活化再利用計畫」由台鐵局、台中市政府、苗栗縣政府聯手，舊山線可望再展風華，成為台灣第一條多元運具觀光路線，為串聯三義到后里，需進行相關修復工程，金額申請由中央全額負擔。

楊瓊瓔說，台鐵局、苗栗縣政府、台中市政府研議復駛多時，因苗栗屬意採鐵道自行車模式、台中想以類似蒸汽火車、特色小火車等車輛復駛，先前送交通部審查時遭退回多次，目前三方已達成共識，朝「鐵道復駛、鐵馬先行」方向推動，建議未來舊山線全線復駛計畫由台鐵局主導營運，地方政府配合周邊推廣觀光，2025年促成舊山線復駛。（編輯：卞金峰）1110301