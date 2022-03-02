全國青年盃射箭賽玉里開射 花縣府澄清不會換地點

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全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽自1日起展開，競賽種類為反曲弓及複合弓，組別共分為國中、國小、高中及大專，競賽制度分個人排名賽、團體對抗賽、個人對抗賽及混雙對抗賽等。（玉里鎮公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月2日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣2日電）全國青年盃射箭錦標賽昨天起在玉里國小永昌分校展開，連續6年在此舉辦，卻傳出要蓋中央廚房明年將換地點；花蓮縣政府教育處澄清，場地去年才斥資整理過，不會貿然變更。

玉里鎮2017年慶祝建鎮百年時，全國青年盃射箭錦標賽首度在玉里國小永昌分校田徑場舉辦，之後已連續6屆都在此舉辦。由於田徑場四周腹地夠大，可同時容納近1200人的比賽，靶位後方具備天然擋土牆，符合標準的競賽環境，成為全國射箭好手競逐的最佳場地。

全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽自3月1日起至3月16日共16天，昨天舉行開幕儀式，學生家長、玉里鎮民等到場觀禮，卻傳出明年將換地點，因為場地要蓋中央廚房，大家議論紛紛，覺得可惜。

對此，花蓮縣教育處代理處長翁書敏接受中央社記者電話訪問表示，永昌分校田徑場去年才斥資整理過，完全符合標準的射箭競賽場地，這樣的好環境不會貿然變更為中央廚房。

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2022年全國青年盃暨花蓮太平洋射箭錦標賽由中華民國射箭協會及花蓮縣政府主辦，承辦單位為中華民國射箭協會、花蓮縣體育會、花蓮縣玉里鎮公所、花蓮縣體育會射箭委員會及花蓮縣立玉里國中，並由花蓮縣各學校協助舉辦。

競賽種類為反曲弓及複合弓，組別共分為國中、國小、高中及大專，競賽制度分個人排名賽、團體對抗賽、個人對抗賽及混雙對抗賽等，共有269隊參賽，隊職員加選手共約1500人參與。（編輯：郭諭儒）1110302