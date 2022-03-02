援助烏克蘭難民 台中慈濟醫院15分鐘募集11萬元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台中慈濟醫院2日舉行「祈願弭災 募愛援烏」祈禱活動，為受到戰火波及的烏克蘭人民募款，院長簡守信（中）請參與醫護同仁靜心為烏克蘭民眾祈禱，隨後並捐出自己的竹筒，活動15分鐘募集到新台幣11萬元。（台中慈濟醫院提供）中央社記者趙麗妍傳真 111年3月2日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者趙麗妍台中2日電）台中慈濟醫院響應慈濟基金會行動，今天中午舉辦「祈願弭災 募愛援烏」活動，祈願俄烏戰爭能夠儘快弭平，並募集眾人愛心協助烏克蘭，15分鐘募集新台幣11萬元。

台中慈濟醫院今天在大廳舉行「祈願弭災 募愛援烏」募心募愛祈禱活動，為受到戰火波及的烏克蘭人民募款。院長簡守信請參與的醫護同仁，靜心為烏克蘭民眾祈禱，隨後捐出自己的竹筒。

復健醫學部物理治療股長陳義豪說，看到烏克蘭人民受到無情戰火摧殘，家園一夜之間支離破碎，聽到募心募愛活動，帶著竹筒希望盡自己棉薄之力，幫助烏克蘭難民。

洗腎室護理長黃湘嵐帶著一大一小竹筒來，大竹筒裡滿滿裝著洗腎病友點點滴滴的愛心，沉甸甸地倒了好久才倒完硬幣與紙鈔。黃湘嵐也希望竹筒裡滿滿的愛，能傳遞到烏克蘭難民手中，祝福他們平安。

到院看診的病患也共襄盛舉。陳女士表示，看到烏克蘭人民因戰爭流離失所的新聞，想起自己過去艱苦的生活，特別能感受他們的苦難。

15分鐘的募心募愛活動，捐獻近11萬元，款項將透過慈濟基金會與歐洲慈濟人，協助烏克蘭邊界或波蘭境內的難民緊急生活與醫療所需。（編輯：黃世雅）1110302