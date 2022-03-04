花蓮市立殯儀館設置網路公祭 供親友線上悼念

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（中央社記者張祈花蓮縣4日電）花蓮市公所獲經費補助，升級花蓮市立殯儀館管理系統，可透過網路即時查詢殯葬設施、規費試算等服務，也設有網路公祭專區，讓無法參加告別式的親友透過網路直播參與。

花蓮市長魏嘉賢今天接受媒體聯訪指出，公所爭取花蓮縣政府經費補助新台幣198萬元辦理花蓮市立殯儀館殯葬管理系統升級計畫，民眾只要透過市公所網站或以手機連上殯葬管理系統，就能查詢禮廳、靈堂等租用情形、規費試算等業務，也可申請網路公祭。

魏嘉賢說，因應COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，特別建置網路公祭專區，是繼桃園市、台北市及高雄市，國內第4個設置網路公祭的單位，民眾可透過網路直播參與公祭，彌補趕不及道別的遺憾。

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殯葬管理所長陳柏欣補充，家屬只要透過系統申請網路公祭，將自行設定的密碼給需要網路公祭的親友，可維護每場公祭的隱私。

陳柏欣表示，有鑒於過去曾發生冒用其他業者身分辦理入館登記的情形，這次也設定電子辨識作業，業者需持公會證明及商業登記證先換發識別卡，可辨別是否為合法業者，同時在入館刷卡後，殯葬所會在同一時間發送簡訊給負責人，讓負責人確認當下是否有承辦案件，避免被盜用的狀況。（編輯：謝雅竹）1110304