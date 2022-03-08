西班牙藝術家創作 大台南會展中心鋼雕亮相

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府委託西班牙籍藝術家為大台南會展中心製作2件戶外公共藝術鋼雕作品「自然延伸」、「台江之門」今天亮相，為下個月登場的會展中心首場展覽增添亮點。

台南市政府工務局上午在大台南會展中心舉辦2件大型戶外鋼雕藝術作品公開活動，由市長黃偉哲與專程來台指導作品安裝的西班牙藝術家璜侯諾維亞（Juanjo Novella）一起出席介紹。

黃偉哲致詞表示，璜侯諾維亞曾榮獲台灣第7屆公共藝術創作獎，更是享譽國際的地景藝術家，擅長就地取材，過去也曾造訪台南，對台南安平樹屋和海洋景色留下深刻印象，「自然延伸」、「台江之門」2件作品因應而生，透過公共藝術作品來詮釋台南市延續進步的城市發展。

黃偉哲表示，如同這2件公共藝術作品展現出來的意象，大台南會展中心本身也是結合現代建築、綠能科技及文化藝術元素在其中的建築，台南更是兼具文化古都、科技新都兩種面貌的城市，期待透過公共藝術作品的設置，讓更多人認識、喜歡上大台南會展中心。

璜侯諾維亞說明創作理念表示，耐候鋼材質讓作品隨時間推移，受氣候影響自然產生鏽蝕，一段時間後會達到平衡、穩定不再繼續鏽蝕，作品表面產生自然的鐵鏽層，不同時間、不同角度的光影下呈現咖啡色或橘紅色等色澤變化，顏色看起來更漂亮。

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台南市工務局提供資料指出，2件作品以鋼材雕塑，於西班牙以鋼板切割、加工製作後焊接，歷經2個月船運抵台，璜侯諾維亞親自來台為作品指導安裝。

黃偉哲表示，大台南會展中心完工後於2月7日完成移交，3月19日將由經濟部舉辦1場「壓力測試」演唱會，測試人潮進出是否帶來交通衝擊，以及現場布置、停車等問題，相信沒有問題，而會展中心營運後舉辦的首次展覽為預計於4月21日開展的機械展。（編輯：黃世雅）1110308