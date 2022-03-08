更多編輯台推薦新聞：
戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克
國際

戰亂迫人成長 烏克蘭11歲男孩獨自逃往斯洛伐克

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰
政治

圖輯／跨國民眾聚集自由廣場聲援烏克蘭 俄羅斯人舉牌反戰

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場
國際

專訪／烏克蘭前部長持槍死守基輔 為了不讓子孫上戰場

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯戰車Z字符號成挺戰象徵 意義及社會反應一次看
首頁 / 地方

西班牙藝術家創作 大台南會展中心鋼雕亮相

2022/3/8 15:17（3/8 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台南市政府委託西班牙籍設藝術家為大台南會展中心製作的公共藝術鋼雕作品「自然延伸」，8日正式公開亮相。中央社記者楊思瑞攝 111年3月8日
台南市政府委託西班牙籍設藝術家為大台南會展中心製作的公共藝術鋼雕作品「自然延伸」，8日正式公開亮相。中央社記者楊思瑞攝 111年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南市政府委託西班牙籍藝術家為大台南會展中心製作2件戶外公共藝術鋼雕作品「自然延伸」、「台江之門」今天亮相，為下個月登場的會展中心首場展覽增添亮點。

台南市政府工務局上午在大台南會展中心舉辦2件大型戶外鋼雕藝術作品公開活動，由市長黃偉哲與專程來台指導作品安裝的西班牙藝術家璜侯諾維亞（Juanjo Novella）一起出席介紹。

黃偉哲致詞表示，璜侯諾維亞曾榮獲台灣第7屆公共藝術創作獎，更是享譽國際的地景藝術家，擅長就地取材，過去也曾造訪台南，對台南安平樹屋和海洋景色留下深刻印象，「自然延伸」、「台江之門」2件作品因應而生，透過公共藝術作品來詮釋台南市延續進步的城市發展。

黃偉哲表示，如同這2件公共藝術作品展現出來的意象，大台南會展中心本身也是結合現代建築、綠能科技及文化藝術元素在其中的建築，台南更是兼具文化古都、科技新都兩種面貌的城市，期待透過公共藝術作品的設置，讓更多人認識、喜歡上大台南會展中心。

璜侯諾維亞說明創作理念表示，耐候鋼材質讓作品隨時間推移，受氣候影響自然產生鏽蝕，一段時間後會達到平衡、穩定不再繼續鏽蝕，作品表面產生自然的鐵鏽層，不同時間、不同角度的光影下呈現咖啡色或橘紅色等色澤變化，顏色看起來更漂亮。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台南市工務局提供資料指出，2件作品以鋼材雕塑，於西班牙以鋼板切割、加工製作後焊接，歷經2個月船運抵台，璜侯諾維亞親自來台為作品指導安裝。

黃偉哲表示，大台南會展中心完工後於2月7日完成移交，3月19日將由經濟部舉辦1場「壓力測試」演唱會，測試人潮進出是否帶來交通衝擊，以及現場布置、停車等問題，相信沒有問題，而會展中心營運後舉辦的首次展覽為預計於4月21日開展的機械展。（編輯：黃世雅）1110308

台南市政府委託西班牙藝術家為大台南會展中心製作的戶外公共藝術鋼雕作品「台江之門」8日公開亮相。中央社記者楊思瑞攝 111年3月8日
台南市政府委託西班牙藝術家為大台南會展中心製作的戶外公共藝術鋼雕作品「台江之門」8日公開亮相。中央社記者楊思瑞攝 111年3月8日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族