旗津券振興經濟 居民領300、搭渡輪送100

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高雄市經發局長廖泰翔8日宣布，3月11日至4月5日發放「旗津券」，只要設籍旗津每人可領旗津券300元；遊客搭渡輪到旗津，每人可獲100元旗津券，住宿加碼提供200元旗津券。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 111年3月8日

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（中央社記者蔡孟妤高雄8日電）振興旗津觀光，高市府今天宣布3月11日至4月5日發放「旗津券」，設籍旗津居民每人可獲300元旗津券，搭渡輪前往旗津遊客每人100元旗津券，另30人以上旅遊團或住宿也會發放。

高雄旗津1月爆發COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情，商圈生意大受打擊，高雄市政府今天公布旗津券等振興方案。市長陳其邁下午在市政會議暨防疫會議會後記者會說，經過社區監測、篩檢，旗津可說是最安全的地方，歡迎大家到旗津玩。

觀光局長周玲妏在記者會中表示，旗津3月25日至8月底「週週有活動」，陸續有極限運動、女子沙灘排球、親子障礙賽等，也有親子音樂趴、旗津DJ黃昏音樂秀、街舞、沙灘瑜伽及黑沙玩藝節、啤酒嘉年華等。

周玲妏說，台灣燈會有3個作品將會移到旗津，另觀光局也會陸續完成旗津沙灘夜間步道燈光營造、沙灘椅、星空隧道照明系統、彩虹教堂景觀規劃等建設。

經發局長廖泰翔在記者會中表示，此次旗津振興方案，硬體建設加活動規劃等整體經費約新台幣2000多萬元，其中旗津券將從3月11日發放到4月5日，可使用到8月底。

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廖泰翔說，感謝旗津居民配合防疫，只要設籍旗津每人可領旗津券300元；遊客搭渡輪到旗津，每人可獲100元旗津券，住宿加碼提供200元旗津券。

此外，若有30人以上的遊覽車到旗津旅遊，每名遊客可獲100元旗津券，旅行社可再申請每車3000元現金補助。廖泰翔說，只要有貼上合作貼紙的店家，都可以使用旗津券，也歡迎旗津店家加入，一起振興經濟。（編輯：唐聲揚）1110308