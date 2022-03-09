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台中百貨業週年慶開跑 祭出特斯拉電動車拚業績

2022/3/9 17:59（3/9 18:36 更新）
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COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情趨緩，中央宣布3月起逐步放寬防疫規定，讓百貨業者信心大振，台中多家百貨9日宣告週年慶活動起跑，其中還有業者祭出特斯拉電動車拚業績。中央社記者郝雪卿攝 111年3月9日
COVID-19（2019冠狀病毒疾病）國內疫情趨緩，中央宣布3月起逐步放寬防疫規定，讓百貨業者信心大振，台中多家百貨9日宣告週年慶活動起跑，其中還有業者祭出特斯拉電動車拚業績。中央社記者郝雪卿攝 111年3月9日
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（中央社記者郝雪卿台中9日電）中央宣布3月起將逐步放寬防疫規定，台中市多家百貨業者今天宣布週年慶開跑，有業者祭出特斯拉電動車拚業績，也有業者說，因為疫情戴口罩，口紅業績掉3成，眼妝成長2成。

由於COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩，中央宣布3月起將逐步放寬防疫規定，讓百貨業者信心大振，多家業者都宣布，週年慶活動起跑，其中大魯閣新時代購物中心9日起推出優惠活動，而中友百貨、台中大遠百及廣三SOGO則從10日起開放預購。

中友百貨副店長陳俊華告訴記者，迎接30週年慶到來，這次投入新台幣1.9億元促銷預算，不限金額消費就可獲得1組抽獎號碼，除了金幣、電動機車等獎品外，壓軸還有市價逾165萬元的特斯拉電動汽車，希望營業額可以衝出18.35億元，目標較去年成長7.7%。

台中大遠百美麗購物節10日起以「時尚殿堂」為主題展開VIP預購會，襄理陳義雄指出，希望這次業績能成長10%， 衝出38億至39億元的業績，推出的商品以春裝、化妝品為主。在化妝品部分，由於疫情期間，大家都戴著口罩，只露出眼部，也使得去年口紅業績掉了約3成，而眼部彩妝及保養品則成長了2成。

大魯閣新時代指出，9日起推出的優惠活動，結合館內3大日系品牌，推出消費滿額送商品券優惠，而且商品券可以在全館百貨專櫃十足抵用。

廣三SOGO則指出，為搶攻母親節前的業績，化妝品部分推出萬件獨家優惠組，最低下殺2.6折起，10日起各樓層都祭出回饋衝買氣，預估業績可望成長5%，為上半年度業績衝刺。（編輯：李錫璋）1110309

台中市多家百貨業者9日宣布週年慶開跑，有業者以春裝、化妝品為主力。業者指出，在化妝品部分，由於疫情期間大家都戴口罩、只露出眼部，也使得去年口紅業績掉了約3成，而眼部彩妝及保養品則成長2成。中央社記者郝雪卿攝 111年3月9日
台中市多家百貨業者9日宣布週年慶開跑，有業者以春裝、化妝品為主力。業者指出，在化妝品部分，由於疫情期間大家都戴口罩、只露出眼部，也使得去年口紅業績掉了約3成，而眼部彩妝及保養品則成長2成。中央社記者郝雪卿攝 111年3月9日
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