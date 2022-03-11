中科二林園區大缺工 王惠美籲加薪吸引人才回鄉

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）中科二林園區標準廠房新建工程今天動土，中科管理局長許茂新致詞說，廠商陸續進駐二林園區，但園區缺工達1000多人；彰化縣長王惠美也呼籲廠商應提高薪資，吸引人才回鄉。

科技部中部科學工業園區管理局今天舉行中科二林園區第1期標準廠房新建工程動土典禮，彰化縣長王惠美、中科管理局長許茂新等人出席。許茂新致詞表示，二林園區已有30多家廠商獲核准入園，中科管理局預計4月舉辦招商大會，邀請更多廠商進駐。

許茂新指出，中科二林園區缺工達1000多人，希望在外工作的彰化青年回鄉就業，讓二林園區產業促進當地經濟發展，而園區除興建標準廠房外，未來還會興建宿舍，提供給中科二林園區員工居住。

對於企業缺工問題，王惠美呼籲北漂或南漂的彰化子弟，還是自己的故鄉最好，歡迎回鄉一起打拚，她也拜託所有廠商，要留住好的人才，請廠商一定要提高薪資，「唯有提高薪資才能延攬更多優秀好人才」。

彰縣府指出，廠房分3期興建，今天動土的第1期廠房將興建地上5層、地下1層建築，完工後總樓地板面積為2萬6072平方公尺，預計民國113年完工，完工後可供規模較小的廠商進駐。

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依縣府經濟暨綠能發展處新聞稿，中科二林園區位於彰化縣二林鎮，是彰化近年來重點的產業空間建設，107年正式對外招商，截至目前為止，核准入園廠商31家，出租面積達50.04公頃，總投資額約900億元。

縣府積極協助招商及行政程序，陸續吸引廠商進駐，如矽品精密加碼投資800億，預計9月營運量產；另有電動巴士大廠成運汽車投資20億，正積極規劃設廠，預定113年第1季量產，規模都相當大，相關產業可望一併帶進彰化，除帶動科技產業技術提昇，並形成中部高科技產業新聚落。（編輯：孫承武）1110311