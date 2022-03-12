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聲援烏克蘭 台中美國學校師生發起停戰連署

2022/3/12 16:50（3/12 17:16 更新）
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台中美國學校師生12日下午在市民廣場發起聲援烏克蘭活動，呼籲民眾捐款到外交部設置的賬濟專戶支持烏克蘭。中央社記者郝雪卿攝 111年3月12日
台中美國學校師生12日下午在市民廣場發起聲援烏克蘭活動，呼籲民眾捐款到外交部設置的賬濟專戶支持烏克蘭。中央社記者郝雪卿攝 111年3月12日
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（中央社記者郝雪卿台中12日電）俄羅斯入侵烏克蘭，台中美國學校師生今天發起停戰連署行動，呼籲民眾捐款到外交部設置的賑濟專戶支持烏克蘭，許多路過民眾也在留言板上貼紙條為烏克蘭加油打氣。

台中美國學校師生下午在市民廣場發起聲援活動，現場設計烏克蘭國旗顏色的藍黃連儂牆上，有外交部賑濟捐款帳號籲請大家留言支持。發起活動的台中美國學校高三學生劉珈禔接受聯訪表示，學校政治課注意世界情勢及新聞，希望關注更多關於俄烏戰爭下的人權問題。

劉珈禔說，今天活動主要是要讓更多人知道外交部有設賑濟專戶，民眾可透過捐款到專戶幫助烏克蘭；還有國際人權組織也發起連署呼籲俄羅斯停戰，也希望民眾一起連署呼籲俄羅斯停戰。

在台居留的烏克蘭、立陶宛及俄羅斯人士也到場。來台6年的烏克蘭舞者曹千利（Rusln）對於台灣民眾捐款及提供資源給烏克蘭，表達感謝與支持。他說，俄羅斯入侵已造成很多人喪生，甚至連俄羅斯士兵都不清楚為何要入侵烏克蘭；希望有更多人能看到烏克蘭人民正在受苦，請大家連署讓俄羅斯停戰，讓自己家鄉及國家不要再受苦，戰爭早日落幕。

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來台5年的俄羅斯藝術家林仁亞則表示，現在俄羅斯國內如果有反戰聲音就會被抓去關，很多俄羅斯人民都不相信俄羅斯總統蒲亭會做出這樣的事情，希望戰爭能停止，不要再有人受戰爭之苦。

到場聲援的民進黨台中市議員黃守達也表達「聲援烏克蘭，台中不會缺席！」他指出，烏克蘭的經驗告訴大家，面對威權惡鄰威脅與入侵，自己的民主只有自己才能守護。希望通過更多台中人的響應，為烏克蘭加油打氣。（編輯：孫承武）1110312

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