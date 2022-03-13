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杜元坤視澎湖為故鄉 捐贈打擊樂器給文澳國小

2022/3/13 10:34
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（中央社澎湖縣13日電）拉著一手好琴、把澎湖視為故鄉的義大醫院院長杜元坤，今天捐贈一批打擊樂器給馬公文澳國小，並應允今年夏天一起表演一場音樂會。

杜元坤院長捐贈打擊樂器，今天在文澳國小舉行，杜元坤以寫有「元愛傳偏鄉 坤澤在文澳」來捐贈，由校長方南芳代表受贈，縣長賴峰偉、議長劉陳昭玲與馬公市長葉竹林等人都到場，表達感謝，並回贈感謝狀，甫獲全國音樂特優的文澳國小打擊樂團與馬公國中與高中等也現場表演獲獎的曲目，贏得滿場掌聲。

澎湖縣長賴峰偉在捐贈儀式中表示，杜元坤院長的醫術醫德，以「高山仰止」來表達肯定，尤其是對澎湖離島民眾前往高雄看診，都會提前安排讓民眾先行看診，以便趕搭晚班機返澎，這種從民眾角度來看的小事，都視為大事，這樣心繫澎湖、幫忙澎湖，更是令人敬佩。

杜元坤表示，澎湖人教他做了一個好醫生，澎湖的溫暖超越醫療，因此對澎湖離島有一份特殊的感情，已把澎湖視為故鄉，現在到澎湖看診，不是去澎湖，而是轉來（返回）澎湖，期盼澎湖的醫療環境，能做到讓台灣人坐飛機來澎湖看醫生。

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杜元坤在得知馬公文澳國小打擊樂團的樂器，包括52吋鍵馬林巴木琴、40吋室內大鼓與26、29及32吋定音鼓等樂器，因使用頻率頻繁，耗損嚴重且老舊，主動應允捐贈，今天完成捐贈，未來樂團樂器會全部汰新，並承諾今年夏天參與文澳打擊樂團的音樂會表演。

澎湖縣政府表示，馬公文澳國小在民國100年成立打擊樂團，是全台唯一將打擊樂合奏列為課程，歷年來在全國音樂比賽中屢獲優等佳績，並協助馬公國中與高中成立打擊樂團，3級樂團今年在全國音樂比賽中，嶄露頭角，都獲得特優佳績。（編輯：陳仁華）1110313

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