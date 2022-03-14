位處地震帶 花蓮市農兵橋改建工程要求品質優先

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花蓮市新農兵橋由嘉邑行善團出資興建，總工程經費為新台幣4500萬元，2020年7月封閉施工，先由台電、自來水、交通號誌等完成管線遷移，之後由施工廠商進行擋道、擋水設施及預力梁等施作，受天氣不佳影響工程進度略為落後。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月14日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣14日電）連接花蓮市區與美崙的農兵橋封橋施工近2年，工程進度落後讓市民關切，市長魏嘉賢與市代會代表等人到現場會勘，要求工程品質優先，尤其花蓮市位處地震帶，不容有絲毫疏忽。

新農兵橋由嘉邑行善團出資興建，總工程經費為新台幣4500萬元，2020年7月封閉施工，先由台電、自來水、交通號誌等完成管線遷移，之後由施工廠商進行擋道、擋水設施及預力梁等施作。

當時正逢嘉邑行善團理監事會改選，新當選理事長徐文志具建築師專業背景，對於公共工程有不同想法，他認為嘉邑行善團不能「球員兼裁判」，經協商後決定與花蓮市公所簽署「興建公共設施捐贈合作契約書」，這是嘉邑行善團數十年來在各縣市興建公共設施第一個與地方政府簽署捐贈合作契約，透過高規格的公共品質，也讓受贈單位能夠參與檢驗，進而讓公共工程品質能夠達到安全的標準。

花蓮市公所今天發布訊息表示，市長魏嘉賢日前偕同市代會副主席李振瑋及多名代表到現場會勘，由創源技術顧問公司經理林昌洋說明施工現況。

林昌洋表示，新農兵橋因去年數次風災及今年初天氣不佳影響導致進度略為落後，不過目前橋墩已完成第一層混凝土澆置及土方回填作業，在尚志路的橋台將進行既有橋台的切割，並採用鋼板樁作擋土支撐後施做基樁。

林昌洋估計工程將在今年9月底完成，但這期間為防汛期，希望老天可以幫忙，不要有豪大雨或颱風侵襲。

魏嘉賢指出，公共工程的施作應以品質為第一優先，加上花蓮市為地震帶區域，更不容有絲毫疏忽，因此仍盼花蓮鄉親多點耐心及包容。（編輯：黃世雅）1110314