維護海岸環境 花蓮豐濱海廢藝術成亮點

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花蓮縣豐濱鄉公所表示，清潔隊及向海致敬專案工作人員將沿岸清理出來的海洋廢棄物回收再利用，改造為裝置藝術品，目前放置在「親不知子海上古道」及鄉公所門口，未來將擴展於各熱門景點，盼喚醒民眾對海洋環境保護的重視。（豐濱鄉公所提供）中央社記者李先鳳傳真 111年3月16日

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（中央社記者李先鳳花蓮縣16日電）花蓮豐濱鄉臨太平洋，隨著觀光客增加產生許多廢棄物，鄉公所清潔隊及向海致敬專案人員把海洋廢棄物回收再利用，變成裝置藝術品放置公共區域，模樣討喜。

豐濱鄉是花蓮縣唯一全境位於海岸山脈以東的鄉鎮，因受限地理位置及經濟發展，人口多已外移，全鄉人口不滿5000人。

花蓮縣環保局日前公布110年度花蓮縣各鄉鎮市公所辦理資源回收工作績效考核成績，豐濱鄉總成績達105分以上，再度蟬聯B組特優等佳績；豐濱鄉雖然人口數是全縣最少的鄉鎮，但資源回收率達58.19%，卻是全縣最高。

鄉長江莉婷接受媒體訪問表示，感謝全鄉親支持落實資源回收政策並落實保護海洋為目標。近年來環境永續經營及生活節能減碳議題持續發燒，如何落實生活中的節能減碳工作，最簡單的方式就是做好垃圾分類、資源回收。

配合縣府推動「垃圾全分類、零廢棄」方案，執行各項資源回收相關政策，是豐濱鄉非常重視的工作，這份成績是肯定全鄉各村、社區、部落、居民及清潔隊過去一年，對環境清潔及資源回收工作的努力與付出。

鄉公所發布訊息表示，清潔隊及向海致敬專案的工作人員將太平洋沿岸清理出來的海洋廢棄物回收再利用，利用浮球、水桶、漁網等，經過巧手改裝，變成為五顏六色的裝置藝術品。

目前放置在「親不知子海上古道」及鄉公所門口，未來將擴展於各熱門景點，希望喚醒民眾對海洋環境保護的重視。

此外，運用鄉內原住民傳統智慧技藝，以廢棄織帶編成背包、提袋、輪傘草桌墊等，舉辦活動時使用檳榔葉、月桃葉或香蕉葉代替容器使用，更是花蓮縣資源回收創意的亮點。（編輯：謝雅竹）1110316