七賢國中舊校舍拆除工程啟動 將改建600戶社宅

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高雄市副市長林欽榮（前中）17日上午主持舉辦七賢國中舊址既有舊校舍拆除工程動工儀式，率市府團隊為工程祈福，並宣示城中城復建工作又踏出重要一步。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 111年3月17日

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（中央社記者曾以寧高雄17日電）高雄舊七賢國中校舍拆除工程今天啟動，將因應城中城事件高市府推動的公益性跨區區段徵收案，改建為600戶綜合性社會住宅，並將供城中城無房屋所有權的住戶優先租住。

高雄市副市長林欽榮今天上午主持舉辦七賢國中舊址既有舊校舍拆除工程動工儀式，率地政、民政、都發、工務、前金區公所等市府團隊，宣示城中城復建工作又踏出重要一步。

林欽榮致詞表示，曾拍過電影「八百壯士」的七賢國中現有3層樓校舍雖還沒到使用年限，但已獲審計部同意配合區段徵收拆除，預訂今年6月底前拆完；未來將斥資30多億由住都中心興建600戶社會住宅，除供城中城無房屋所有權的住戶優先租住，也規劃1500坪包括日照中心等社福設施及1000坪青年共創空間，將創造工作機會，帶動前金區復甦。

高雄城中城大樓去年10月發生大火，林欽榮說，市府在去年11月11日召開「城中城大樓未來處置作為記者會」，宣布將城中城街廓與七賢國中舊址東側約1.2公頃土地，辦理「公益性跨區區段徵收」；地政局自去年11月15日起問卷徵詢390名土地及建物所有權人意見，取得約88%所有權人同意，土地面積比率超過9成。

林欽榮也說，昨天自己已率同地政局團隊到內政部土地徵收審議小組大會，報告城中城跨區區段徵收公益性及必要性評估審議，獲委員會及主席同意通過，市府可立即啟動正式區段徵收作業，包括協議價購及區段徵收計畫書報核等相關程序。

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地政局長陳冠福說明，舊校舍拆除過程難免對周遭居民生活造成影響，已委請前金區公所執行包括致贈耳塞等敦親睦鄰的工作，3月12日也邀請在地里長與居民召開拆除工程施工前說明會；應居民要求，除施工過程會嚴格要求廠商徹底灑水避免揚塵、落實工安與環保作為，週末也會減少施工讓民眾可以休息，並要求廠商在工安許可下盡可能縮短工期。

依據都市計畫，城中城大樓所在街廓將變更為公園用地，工務局預定今年4月底完成大樓拆除，接續將闢建為公園，毗鄰建築物則由都市發展局配合進行牆面整建維護更新等府北里環境再生計畫，周邊區域將可蛻變為鹽埕舊市區新生的起點。（編輯：陳仁華）1110317