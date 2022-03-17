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前農業處長酒駕張麗善挨批 縣府指不回應口水

2022/3/17 16:07
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（中央社記者姜宜菁雲林縣17日電）雲林縣前農業處長吳芳銘12日下午請辭獲准，他當晚酒駕自撞被逮。民進黨雲林縣黨部今天指出，雲林縣長張麗善管理局處長不當，張麗善應出面道歉。縣府表示，不回應政治口水。

吳芳銘12日深夜自行開車行經虎尾鎮時，自撞路邊的轎車，民眾報案；吳芳銘酒測值為0.81，全案依公共危險罪移送法辦。雲林地檢署檢察官複訊後，檢方予以緩起訴處分，諭令繳交緩起訴金新台幣10萬元，並接受法治教育課。

雲林縣政府新聞處昨天對此表示，吳芳銘請辭是因為個人因素，與酒駕無關。

吳芳銘則在個人臉書（Facebook）專頁貼文寫道，個人的行為對社會造成不良示範，深切悔悟，特此道歉，並強調無人受傷，謝謝大家的關心。

對此，民主進步黨雲林縣黨部主委江宗保今天接受媒體訪問時指出，張麗善今年年初才宣示「酒駕零容忍」是縣府重要政策，結果縣府團隊局處長就發生酒駕自撞，顯然張麗善對於局處長的管理出現很大問題。

江宗保表示，吳芳銘12日上午還以處長身分參與農委會農田水利署植樹活動，下午就辭職生效，且生效後至媒體16日報導酒駕案期間，縣府完全沒有公告吳芳銘請辭獲准訊息，縣府說法矛盾、明顯切割，張麗善應為屬下不當行為出面向縣民道歉。

針對民進黨雲林縣黨部的批評，雲林縣新聞處長羅楚東指出，不回應政治口水。（編輯：戴光育）1110317

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