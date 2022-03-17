拚社區防護力 苗縣揪團50人可派醫護到場打疫苗

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（中央社記者管瑞平苗栗縣17日電）苗栗縣政府為提升社區、職場整體防護力，推出社區、團體、職場揪團滿50人，即可安排衛生所或醫護人員，定點集體接種莫德納COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗。

苗栗縣政府衛生局今天透過新聞稿指出，儘管國內本土疫情趨於穩定，但接種疫苗仍是降低感染及產生重症風險的最佳方式，社區住戶或職場團體的疫苗接種率越高，染疫的風險就可降低，保護自己也保護家人，因此規劃「莫德納疫苗預約揪團接種」。

衛生局表示，凡社區、團體、職場等單位有需求，只要揪滿50人即可向在地衛生所報名集體接種，衛生所將約定時間、地點由衛生所或媒合醫療團隊進駐施打疫苗。

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衛生局並表示，縣內「打疫苗送禮券」活動將持續至3月底，18歲以上民眾完成接種第1、2劑疫苗，可領取200元超商禮券或禮品；65歲以上長者及55歲以上原住民身分者，施打第1、2、3劑，可領取500元禮券，呼籲尚未施打疫苗的民眾儘速完成接種，儘早獲得保護力。

此外，縣內20家餐飲業者響應防疫，推出打滿疫苗送好康活動，只要出示打了3劑疫苗的小黃卡或健保快易通接種畫面，即享優惠好禮，所提供優惠以店家實際公告為主。（編輯：陳清芳）1110317