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屏東鼬獾驗出狂犬病 縣府籲攜毛小孩注射疫苗

2022/3/18 13:13
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（中央社記者李卉婷屏東縣18日電）屏東縣獅子鄉丹路村10日發現一隻死亡鼬獾，經檢驗確認狂犬病陽性，為避免疫情擴散，屏東縣政府將密集展開犬貓疫苗巡迴注射活動，呼籲民眾盡快攜3月齡以上犬貓注射。

屏縣府今天發布新聞稿表示，這是獅子鄉自民國102年台灣狂犬病疫情爆發以來，第12個野生動物狂犬病陽性案例。屏東縣動物防疫所與獅子鄉公所合作，29日到4月7日在獅子鄉各村密集展開犬貓狂犬病疫苗巡迴注射，呼籲民眾攜身分證及3月齡以上犬貓參加。

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動物防疫所說，目前台灣狂犬病疫情侷限於鼬獾、白鼻心等野生動物，但不可輕忽，請民眾遵守不接觸野生動物、不棄養寵物、每年帶犬貓及人工飼養食肉目動物注射狂犬病疫苗，確保家中毛小孩及自身安全。

動物防疫所表示，如果未每年替家中飼養犬貓或食肉目動物完成狂犬病疫苗注射，將依動物傳染病防治條例處新台幣3萬元以上、15萬元以下罰鍰。（編輯：李明宗）1110318

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