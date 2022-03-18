衛星火點偵測鎖定 新北山區濫燒垃圾無所遁形

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（中央社記者黃旭昇新北18日電）新北環保局今天表示，業者在山區墓園燒垃圾，透過衛星火點偵測系統、結合警方雲龍系統分析辨識車牌與行進軌跡，順利逮捕空污業者；善用偵查工具與分析數據，有助於科技執法。

「新北環檢警調共同打擊犯罪研討會」今天在板橋區舉行，分享科技執法成效。環保局長程大維表示，環境污染、公安、治安議題等盤根錯節；且污染型態日新月異，手法推陳出新。環境稽查重案組與檢調警跨域合作，可深入瞭解組織集團的犯案模式，發揮1加1大於2的效果。

程大維表示，稽查人員蹲點埋伏、勇於面對地形與天候的挑戰，善用科技辦案更重要。他舉例，西元2020年民眾檢舉新北林口後湖山區有大規模露天燃燒跡象，因地點隱密且架設監視器、犬隻看守戒護，稽查員難以靠近。透過環保署的衛星火點偵測資料系統，才鎖定飄散的不明來源惡臭，逮捕燃燒廢棄塑膠、板材的業者。

環保局官員告訴中央社記者，2020年9月也善用衛星火點偵測系統，在石門區山區墓園偵破業者燃燒廢棄木棧板、布邊下腳料、月子中心的嬰兒包巾及醫院的床單、被單，這些廢棄物焚燒後恐產生戴奧辛。

環保局說，業者摸黑在墓園點火，熊熊大火全被衛星遙測鎖定。過程中，載運車輛也被警方利用「雲龍系統」辨識車牌，分析車輛行進軌跡，並比對嫌犯的作案時間，勾勒出犯罪模式。

環保局說，環保署與中央氣象局合作，利用先進衛星搭載多光譜感測器，解析中紅外與熱紅外頻譜的遙測技術，解析火點發生的時間與地點位置，經緯度的誤差範圍在1公里內。系統可分析棄置垃圾燃燒熱區、監測農廢生質燃燒、及查核空污固定污染源燃燒塔異常。

新北市刑警大隊副大隊長余祥雲表示，環境犯罪類型多樣化，要與違規廠商不眠不休鬥智，有時利用縮時攝影、靜態影像分析系統，降低埋伏人力，提升檢視監視影像的效率，及早發現蛛絲馬跡。

他說，因犯罪集團裝監視器反蒐證，警方則以遠端監控蒐證反制，只要在螢幕上發現業者有動靜，立即火速前往現場稽查；另外，利用空拍機、熱感應、紅外線、監視器、車牌辨識系統，都可節省監控目標的人力，及早逮捕環境犯罪者。

對於科技辦案，新北市調查處犯罪防治科長儲正強認為，耐心與細心追查很重要，捷運環狀線工地偷倒廢土就是從一張偽造文書，監聽1年半後才破案。

新北地檢署主任檢察官洪三峯表示，他曾推動整合稽查工具與蒐證儀器，另外，透地雷達、無人艦等創意都有利於辦案。「環保廉政平台」可整合資源、協助公務員抗拒民代不當壓力，能秉公執法。

環境品質文教基金會董事長謝英士提醒，發展風電、光電產業，要注意「綠能蟑螂」搶地種電。政府重視碳費之際，要注意碳權交易的偽造與詐欺案件。（編輯：張銘坤）1110318