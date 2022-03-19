新北提高2023年全原運獎勵金 個人奪冠可領8萬元

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新北市原住民族系列運動賽事展開，首場棒球賽事19日在三重區大都會棒球場開打，邀請前職棒球星、「假日飛刀手」陳義信擔任開球嘉賓，並與新北市長侯友宜（後左，藍衣）上演投打對決。中央社記者沈佩瑤攝 111年3月19日

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（中央社記者沈佩瑤新北19日電）新北市原住民族系列運動賽事今天在新北市長侯友宜揮棒宣示下展開，他表示，新北提高2023年全國原住民運動會獎勵金，包括個人奪金可領新台幣8萬元等，鼓勵選手為新北爭光。

民國111年新北市原住民族系列運動賽事自今天起至7月月2日展開，首場棒球賽事今天在三重區大都會棒球場開打，邀請前職棒球星、「假日飛刀手」陳義信擔任開球嘉賓，並與侯友宜上演投打對決。

侯友宜致詞時宣布，新北提高112年全國原住民族運動會績優選手獎勵金的額度，在個人部分，第1名獎金從新台幣6萬元增加至8萬元，蟬聯金牌選手獎勵金從原1萬元調增為2萬元，並得按次加發2萬元。

至於團體獎勵金，從原第1名至第3名由6000元、5000元及3000元乘以人數總和，調增為2萬元、1萬及5000元乘以人數總和。

新北市政府原住民族行政局教育文化科長廖逸婷會後補充說明，全原運每2年舉辦1屆，新北市的獎勵金每屆都會逐步調整，今天宣布的額度是112年的獎勵，再下一屆要等到明年才知道提高多少。

新北市原民局長羅美菁表示，新北市原住民族系列運動賽事除已開打的棒球賽事，4至7月將接續辦理慢速壘球、籃球、傳統射箭及傳統競技運動會，歡迎族人共襄盛舉、踴躍參賽。

會後媒體聯訪中國國民黨籍新北市平地原住民議員宋雨蓁時，她表示，因黨內不夠重視原住民事務而退黨，將改披無黨籍參選年底的市議員選戰。

對此，侯友宜沒有正面回應，他說，新北市議員不論是否為原住民，對於原住民事務都非常關心，大家攜手共同面對原民問題，好好凝聚所有共識跟力量，一起努力。（編輯：戴光育）1110319