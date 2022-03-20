聲援烏克蘭集會台中登場 民眾站出來相挺

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（中央社記者郝雪卿台中20日電）繼台北聲援烏克蘭和平大遊行後，在俄羅斯入侵烏克蘭的第25天，民間團體今天在舊台中火車站前廣場舉辦集會，吸引民眾及民代到場聲援烏克蘭，呼籲更多台灣人站出來發聲。

Taiwan Stands With Ukraine下午在舊台中火車站前舉辦集會，邀請台中市民一同聲援烏克蘭，也有許多來自各國與中南部的朋友特地來參與。還有聲援民眾自願性拿起麥克風，呼籲更多台灣人勇敢站出來發聲。

到場聲援的民進黨台中市議員黃守達表示，聲援烏克蘭，台中不會缺席。烏克蘭正在做一件偉大的事情，那就是抵抗不義的入侵。對此，台中人絕對感同身受。台中向來有抗暴的傳統，他邀請台中人要站出來，一起用行動給予烏克蘭人民支持。

一名烏克蘭朋友在集會中分享一部影片，內容提到關於與父母的失聯和家鄉位於烏俄交界處的戰爭狀況，還有對於台灣的感謝，更呼籲台灣朋友捐款支持在第一線戰場的烏克蘭戰士們。

Taiwan Stands With Ukraine團隊代表吳亭臻表示，不論來自哪裡，身為台灣的一份子、身為世界的一份子，都應該為了自己的權利站出來，告訴極權政府，大家不會低頭、更不會投降，一定會起身奮戰直到最後一刻。

台灣基進秘書長王興煥表示，呼籲台灣社會「人道至上，跨海相援」，今日台灣挺烏克蘭，明日世界也會挺台灣。（編輯：黃世雅）1110320