居檢確診解隔離前外出 宜蘭縣加重裁罰公布足跡

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（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）宜蘭縣查獲1名從越南入境確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病）女子，在檢疫期滿前擅離居家檢疫處所，將依法加重裁罰，縣府公布個案足跡，20日上午曾到喜互惠生鮮超市二結店。

宜蘭縣衛生局今天發布新聞稿表示，案21991為40多歲女性，9日從越南入境，採10+7方案，進行1人1戶居家檢疫，檢疫期間從9日至20日凌晨0時。個案於19日進行第10天解隔離前的PCR核酸檢測，結果為陽性確診，CT值30.22，目前有鼻塞症狀，列為境外移入確診個案，已安排住院隔離治療中。

衛生局指出，個案於19日下午擅離居家檢疫處所返家並外出購物，已匡列接觸親友7人居家隔離，並安排緊急採檢，所幸目前7人PCR篩檢報告皆為陰性。

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由於個案未等到檢驗結果出爐，且在居家檢疫期間未滿10天即離開檢疫處所，疫調時也多所隱瞞不據實陳述，縣府將收集相關事證，依傳染病防治法第58條第1項第4款，依擅離時間加重裁罰，依法可處新台幣10萬元以上、100萬元以下罰鍰，呼籲請民眾勿以身試法，害人害己。

衛生局並公布案21991足跡，個案於20日上午9時20分至9時50分曾到過喜互惠生鮮超市二結店 （宜蘭縣五結鄉中正路3段111號），請曾經和足跡相重疊或接獲疫調人員通知的民眾，盡快至社區篩檢站篩檢。（編輯：方沛清）1110322