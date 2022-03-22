議員促加快大林蒲遷村 陳其邁：爭取增60億經費

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（中央社記者蔡孟妤高雄22日電）國民黨高雄市議員陳麗娜今天批大林蒲遷村牛步化，盼市長陳其邁能在年底選前啟動。陳其邁表示，市府已向行政院爭取重新核定預算，增加新台幣60億元經費，27日將召開第2次說明會。

陳麗娜今天在議會質詢表示，大林蒲遷村牛步化，相較台積電設廠相關進度火速推進，大林蒲卻遲無進度，希望陳其邁能在年底市長選舉前啟動大林蒲遷村。

陳麗娜並指，對於大林蒲遷村的漁民權益，目前市府僅開出1年交通補助1萬7000元，與漁民要求的9萬相差太大。何況遷村後無法繼續到鳳鼻頭漁港從事漁業者大有人在，漁民曾提出轉業金、輔導金等訴求，卻未見市府研究或採納。

陳麗娜建議，市府應重新省視輔導漁民轉業可能性，畢竟要漁民大半夜從鄰近鳳山的遷村處騎車到鳳鼻頭漁港作業，實在太危險，許多人也不願繼續從事漁業。

陳其邁答詢表示，遷村不是小事，去年召開第1次說明會，居民有很多不同意見，市府也承諾要顧及每名居民權益，確保居住正義。

陳其邁並指，市府已向行政院爭取重新核定預算，增加60億元經費，後因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響導致暫緩說明會，預計3月27日將召開第2次說明會，與居民面對面溝通。（編輯：謝雅竹）1110322