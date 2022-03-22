萬華福星社宅供255戶 北市：預計114年入住

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北22日電）台北市萬華區福星社會住宅今天舉行上梁典禮，都發局表示，總預算為新台幣12.7億元，將興建17層建物，提供255戶社宅，預計民國113年10月完工，114年5月入住。

台北市都市發展局指出，萬華區福星社會住宅統包工程舉行上梁典禮，基地座落於洛陽停車場、福星國小及萬華運動中心旁，總工程預算12.7億元，將興建地下4層、地上17層建築物，共255戶社會住宅。

北市都發局新聞資料表示，福星社會住宅將取得銀級綠建築、銀級智慧建築、耐震標章、無障礙住宅標章，基地已動工，預計113年10月完工、114年5月入住。

都發局指出，福星社會住宅總戶數共255戶，包含1房型為10坪至12坪有191戶、2房型為16坪至18坪有36戶、3房型為22坪至24坪有28戶。

都發局表示，福星社會住宅1樓區域將設綠色廊道及通廊，串連街角廣場，並保留原址80年老樹，周邊當成廣場使用和規劃老樹保護區及萬華區民活動中心廣場。

都發局指出，福星社會住宅將結合公共服務空間，設置老人日間照顧中心、青創空間、幼兒園及都市農園等設施，盼可完善提供在地社會福利機能。

都發局表示，萬華區目前完工有青年社會住宅1期，施工中包含莒光社會住宅、青年社會住宅2期，待開工有福民社會住宅1期。（編輯：張銘坤）1110322