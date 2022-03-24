更多編輯台推薦新聞：
澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看
國際

澤倫斯基善用社群溝通抗俄龐大軍力 撼動人心演說精華一次看

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄
國際

西班牙運將自發組車隊送物資 烏克蘭難民：他們是英雄

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知
生活

地震緊急避難包6大類物品不可少 防災地圖下載連結報你知

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

逾25組人搶標「最貴的貴金屬」鈀金 355萬元得標

2022/3/24 13:43
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者姜宜菁嘉義市24日電）雲林地檢署103年偵辦毒品案件，查扣到作為毒品煉製催化劑的鈀金；最近因烏俄戰爭，鈀金比黃金還貴，檢方委託行政執行署嘉義分署今天拍賣，逾25組人搶標，最後以355萬元拍出。

雲林地檢署在103年偵辦毒品案件，查扣一批用於催化煉製毒品的原料氯化鈀，雲林地檢署委託行政執行署嘉義分署拍賣總重約4174公克的鈀金塊及鈀金尾渣，今天舉行拍賣，拍定金額都將入國庫。

行政執行署嘉義分署主任行政執行官穆治平接受媒體聯訪時表示，鈀金產地在烏克蘭，近日因烏俄戰爭，鈀金價格節節攀升，經查訪市場價格，今天所拍賣的鈀金總價逾新台幣370萬元，而行政執行署設定拍賣底標訂在新台幣300萬元。

由於底標低於目前市價，鈀金拍賣會上吸引超過25組買家、現場超過50人；拍賣會場上，出價聲此起彼落，經過一番競標後，由來自雲林縣的葉姓男子以355萬元得標。

葉姓男子說，朋友是從事金飾業，他只是代為投標，對於拍定的價錢仍在友人的預算內。（編輯：卞金峰）1110324

延伸閱讀
雲檢查扣「最貴貴金屬」鈀金 嘉義分署24日拍賣
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族