因捷運環狀線工程與議員口角 彭振聲道歉

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（中央社記者陳怡璇、劉建邦台北24日電）北市議會今進行市長施政報告，無黨籍議員陳政忠批評副市長彭振聲在討論捷運環狀線工程時說「我不要聽了，隨便你」，行徑如流氓。彭振聲則為情緒管理不佳道歉。

台北市長柯文哲今天率市府團隊至市議會進行施政報告，在程序發言時，無黨籍議員陳政忠指出，為討論捷運環狀線發包工程等，請副市長彭振聲等人來議會討論，但彭振聲討論到一半直接說「強人所難，我不要聽了，隨便你」就離席。

陳政忠批評，大家是為了改善環狀線、讓北環段可以如期動工，現場沒有惡言相向，只有論述，結果彭振聲當場撂下狠話、根本是流氓行為，如果不道歉就不讓柯文哲進行施政報告。

彭振聲表示，當天他盡力解釋理由，但陳政忠認為不夠努力，並說2週內要發包完成，他才講「上帝來都沒有辦法」，是他情緒管理不好，並跟議長陳錦祥、陳政忠道歉。

北市捷運局則表示，南北環段流標原因包括廠商承攬能力有限、疫情下缺工缺料、原料價格飆漲等，烏俄戰火也使鋼料價格上升，若仍流標，可能再與交通部溝通，將原先的標案再分段招標。

另一方面，由於勞動局長陳信瑜被指替副市長黃珊珊助選、行政不中立一事，北市議會下午散會。柯文哲走出議場時被媒體堵訪，他重申事情要有前因後果，應把整段錄音從頭聽到尾、送政風處調查等，照程序來。

至於陳信瑜是否需要被停職或下台，柯文哲則說，無罪推定是法治國家基本原則。（編輯：張銘坤）1110324