花蓮寄養家庭逐漸老化 將放寬條件限制招募新血

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花蓮縣政府25日邀請5戶資深寄養家庭代表接受寄養家庭聘書、分享甘苦談，縣長徐榛蔚（坐者左2）出席，感謝寄養父母願意打開家門，包容這群不得已離開原生家庭的孩子，用無私的愛讓寄養童有安定成長環境。（花蓮縣政府提供）中央社記者張祈傳真 111年3月25日

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（中央社記者張祈花蓮縣25日電）花蓮縣今年共有46戶寄養家庭守護失依受虐兒童，縣長徐榛蔚今天頒發聘書，表達感謝。因寄養家庭逐漸老化，為提高寄養家庭數量，將放寬寄養家庭限制，4月9日將舉辦召募說明會。

花蓮縣政府社會處今天發布新聞稿指出，目前全縣共46戶寄養家庭，照顧56名安置的兒童及少年，縣府111年度起調高寄養生活費，兒童每月新台幣2萬3918元、少年每月2萬6576元，照顧特殊或身障孩子每月增加2600餘元，照顧未滿2歲幼童每月增加4800餘元。

社會處指出，縣府也提供家庭喘息服務、到宅親職指導、舒壓課程及健康檢查等支持措施，也委託家扶中心開辦寄養家庭訓練課程，由社工陪伴寄養父母養育寄養兒少。

花蓮縣府今天邀請5戶資深寄養家庭代表接受寄養家庭聘書、分享甘苦談。寄養爸爸李瑞芬和寄養媽媽廖惠真提到，在兒女高中時期投入寄養家庭行列，獲得全家支持，兒子會協助照料寄養兒少，互動關係就像親手足。

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徐榛蔚感謝寄養父母願意打開家門，包容這群不得已離開原生家庭的孩子，用無私的愛讓寄養童有安定的成長環境，等待原生家庭問題改善或恢復家庭功能時回家團圓。

花蓮縣政府社會處長陳加富提到，目前花蓮寄養家庭照顧者以在56歲至65歲者居多，面臨寄養家庭老化問題，在職寄養家庭逐年退休，新加入的數量有限，目前已開放單身、單親、專業人士（幼保、社工）擔任寄養家庭，將於4月9日上午9時於婦幼親創園區舉辦寄養家庭招募說明會。（編輯：黃世雅）1110325