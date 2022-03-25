民進黨北市議員初選登記 34搶26新人參選爆炸

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北25日電）民進黨台北市議員初選登記今天截止，34人搶26席，國民黨分2梯次登記，提33席，民眾黨推8人、時代力量3人、新黨每區1人，各黨參選新人多，老將積極應戰。

各黨備戰今年底九合一選舉，民進黨台北市黨部今天公布議員初選名單，34人登記，包含新人及回鍋參選有19人，提名席次為26席。

國民黨已公布台北市議員第1梯次初選登記，共23人，包含第1選區（士林北投）、第3選區（松山信義）、第5選區（中正萬華）及平地與山地原住民，其中第3選區參選新人多。

因台北市人口結構流失，預估第1選區（士林北投）及第3選區（松山信義）恐少1席，市議員從63席降至61席，此次投入年底選舉新人眾多，恐影響老將席次。

台北市第1選區（士林北投）藍綠皆有新人登記初選，民進黨新人較多，共5人，國民黨新人2人，加上民眾黨預估推2人、時代力量1人，新人參選爆炸。

因人口結構減少，第1選區（士林北投）議員預估從13席減至12席，目前藍綠各3席，新黨2席，其餘無黨籍，參選新人眾多，恐影響現任議員。

北市第3選區（松山信義）議員可能從10席降至9席，國民黨提6席，有4名新人登記，選區藍大於綠，現任議員除陳永德未登記可能被徵召，其他4名現任議員已登記並積極應戰，4名新人預估搶1席。

民進黨在第3選區相對單純，提4席，除市議員張茂楠由女兒張文潔接棒，其餘為現任3名議員，此外，先前以時代力量黨籍參選落敗吳崢也捲土重來，民眾黨提1席。

至於北市第5選區（中正萬華），國民黨有3名新人，民進黨4名新人，民眾黨推1人，選區共8席，當地藍綠支持度較為平均，除民進黨市議員周威佑交棒，其餘現任議員實力穩固。

北市第2選區（內湖南港），民進黨6人登記初選，包含3名新人與回鍋參選前台北市議員王孝維及2名現任議員，民眾黨、時代力量各推1席。

北市第4選區（中山大同）藍綠各提4席，民進黨部分包含現任3名議員加上回鍋參選前民進黨發言人顏若芳，民眾黨推1席。

北市第6選區（大安文山）部分，民進黨4名新人參選，民眾黨推2人、時代力量1人。國民黨台北市第2、4、6選區初選登記，4月8日才能確定人選。（編輯：張銘坤）1110325