高雄976處晚間關燈1小時 響應全球節能減碳

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（中央社記者洪學廣高雄26日電）響應全球節能減碳，高雄市環保局邀集全市976處知名景點、政府、學校、企業等單位，今晚8時30分到9時30分關閉外牆照明，估可節約2293度照明，減少1463公斤二氧化碳排放量。

高雄市政府環保局上午發布新聞稿指出，市府在夏季前發起全球節能減碳活動，藉此讓轄內各單位思考節能重要性。

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環保局長張瑞琿表示，「Earth Hour地球一小時」為每年全球性節能重要活動，除具有宣示節能減碳意義外，也藉此活動呼籲企業評估建築物外觀照明是否為長期必要，或進一步關閉不需要的燈光，善盡企業減碳社會責任。也呼籲民眾從生活中養成隨手關閉不用的電源，從小地方做起。

今年主動參與活動單位包含衛武營藝文中心、高雄市立圖書館總館、佛光山佛陀紀念館、夢時代百貨、義享時尚廣場、漢神百貨及城市商旅、水京棧國際酒店等知名建物及企業；以及麥當勞、統一超商、必勝客等連鎖企業。（編輯：郭諭儒）1110326