更多編輯台推薦新聞：
土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康
國際

土耳其護身符幫人趨吉避凶 凋零產業卻難永保安康

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看
生活

Novavax疫苗快來了 哪些人適合打、保護力如何QA一次看

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486
生活

統一發票111年1-2月千萬獎號碼：18927486

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看
國際

俄羅斯攻烏克蘭 最新戰況、國際反應一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

回收廠排廢水汙染大漢溪 新北桃園聯手偵破

2022/3/26 13:04（3/26 14:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
新北市與桃園市環保局25日接獲反映，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭汙染，水色呈灰白色，2市稽查人員分頭沿線巡查，查獲污水來自鶯歌區某資源回收工廠，因沒有妥善處理廠內脫水機產生的廢水，以致汙染大漢溪水體水質。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市與桃園市環保局25日接獲反映，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭汙染，水色呈灰白色，2市稽查人員分頭沿線巡查，查獲污水來自鶯歌區某資源回收工廠，因沒有妥善處理廠內脫水機產生的廢水，以致汙染大漢溪水體水質。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市鶯歌區某資源回收廠涉嫌未處理廢水，導致大漢溪遭汙染成灰白色；新北市與桃園市環保局昨天據報，攜手巡查追溯，偵破汙染元兇，依違反水汙染防治法告發。

新北市府環保局今天發布新聞表示，新北、桃園環保局昨天上午同時接獲反映，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭汙染，水色呈灰白色。

2市稽查人員分頭沿線巡查，稽查員採集水樣檢測，結果沒有急毒性反應。稽查員循線查獲污水來自鶯歌區某資源回收工廠，因為沒有妥善處理廠內脫水機產生的廢水，以致汙染大漢溪水體水質。

環保局立即命令業者停止脫水作業，並依水汙染防治法告發，現場業者承諾會配合改善。後續將加強稽查各河段，以遏止不法業者偷排廢水或污水，汙染河川水質。

環保局表示，河川汙染稍縱即逝，為取得有利事證，仰賴民眾掌握第一時間報案，並留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源；呼籲市民若發現汙染，立即撥打1999市政服務專線通報。（編輯：郭諭儒）1110326

新北市鶯歌區某資源回收廠涉嫌未處理廢水，導致大漢溪遭汙染成灰白色，新北市與桃園市環保局攜手巡查，偵破汙染元兇，依違反水汙染防治法告發。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
新北市鶯歌區某資源回收廠涉嫌未處理廢水，導致大漢溪遭汙染成灰白色，新北市與桃園市環保局攜手巡查，偵破汙染元兇，依違反水汙染防治法告發。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族