回收廠排廢水汙染大漢溪 新北桃園聯手偵破

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新北市與桃園市環保局25日接獲反映，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭汙染，水色呈灰白色，2市稽查人員分頭沿線巡查，查獲污水來自鶯歌區某資源回收工廠，因沒有妥善處理廠內脫水機產生的廢水，以致汙染大漢溪水體水質。（新北市環保局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年3月26日

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（中央社記者黃旭昇新北26日電）新北市鶯歌區某資源回收廠涉嫌未處理廢水，導致大漢溪遭汙染成灰白色；新北市與桃園市環保局昨天據報，攜手巡查追溯，偵破汙染元兇，依違反水汙染防治法告發。

新北市府環保局今天發布新聞表示，新北、桃園環保局昨天上午同時接獲反映，桃園市龜山區及新北市鶯歌區交界的大漢溪遭汙染，水色呈灰白色。

2市稽查人員分頭沿線巡查，稽查員採集水樣檢測，結果沒有急毒性反應。稽查員循線查獲污水來自鶯歌區某資源回收工廠，因為沒有妥善處理廠內脫水機產生的廢水，以致汙染大漢溪水體水質。

環保局立即命令業者停止脫水作業，並依水汙染防治法告發，現場業者承諾會配合改善。後續將加強稽查各河段，以遏止不法業者偷排廢水或污水，汙染河川水質。

環保局表示，河川汙染稍縱即逝，為取得有利事證，仰賴民眾掌握第一時間報案，並留下相關具體資訊及位置，才能有效找出汙染源；呼籲市民若發現汙染，立即撥打1999市政服務專線通報。（編輯：郭諭儒）1110326