天災意外難測 花蓮防災演習首次夜間舉辦

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（中央社記者李先鳳花蓮縣27日電）近日東部地震頻繁，山區道路易發生落石坍方等災情，花蓮縣消防局提醒用路人務必注意安全；另29日「年度災害防救演習」首次於夜間舉辦，將發送告警訊息，提醒鄉親勿驚慌。

花蓮縣消防局發布新聞訊息表示，針對土石流災害、空難及陸上交通事故等進行兵棋推演及實兵演練，透過實地實景與無腳本的方式，強化縣府與鐵路局花蓮動員聯合辦事處的防救災能力與合作默契。

演習項目包含29日向鳳林鎮內所有手機用戶發送災防告警訊息後，立即在鳳林鎮萬里溪橋啟動土石流、防汛演練，同時間在壽豐鄉日光輕航機場舉辦空難救援演練；而夜間11時30分則在林榮新光車站、溪口隧道進行陸上（鐵路）交通事故災害應變演習。

此外，花蓮縣消防局表示，有學者推測全球慢慢進入「地震活躍期」，在去年中央地調所公布的「台灣活動斷層未來發生規模6.5以上地震發生機率」的資料顯示，未來30年玉里斷層發生規模6.5以上地震機率高達44.2%，屬全台最高。因此提醒民眾要做好相關的防震準備，防範於未然。

花蓮縣消防局長林文瑞表示，由於地震影響範圍遍及全台，因此民眾要預先做好居家防震準備工作，才能有效減少損害。在地震發生當下，也務必要和身邊的親友一起做好「趴下、掩護、穩住」的自保動作，並在地震搖晃過後立即走到屋外空曠處，避免後續餘震發生而受困在倒塌建築物內。

針對家裡的大型家具、吊燈與容易傾倒的電器物品也要使用L型家具零件級螺絲等固定在牆壁、天花板上，無法以螺絲固定時，也可以用支柱或黏貼墊的組合方式處理，避免地震時這些家具、電器物品掉落而砸傷家人。

另外密集地震發生也容易造成山區公路發生落石坍方等災情，用路人在行車過程中應小心留意，若行進間遇到地震時馬上安全減速、開啟警示燈，靠向路邊空曠處停車，確認地震停止後再繼續前進；在山區公路、農路如果發現落石坍方的災情，可以撥打1999或119通報公路管理養護單位立即前往排除。

林文瑞指出，面對密集且頻繁的地震與近日的降雨狀況，每一個人都不能掉以輕心，尤其位在高災害潛勢區域的花蓮鄉親，一定要有高度防災警覺，隨時做好地震自保動作，避免發生意外。

此外，縣內多所國中小學近日已辦理相關防震演練，讓師生在演練的過程中，灌輸地震災害防救相關資訊，認知災害防救的重要。（編輯：張芷瑄）1110327