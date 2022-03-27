用雙腳認識土地 高市北嶺國小畢旅喜遇帝雉

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（中央社記者蔡孟妤高雄27日電）高雄市北嶺國小5名學生，畢旅選擇以腳認識台灣，探索林業文化。她們沿路找車買票，看地圖上阿里山，雖沒有搭乘舒適的遊覽車，不過途中卻是喜遇國鳥帝雉，一趟畢旅玩得愉快、回憶滿滿。

高雄市教育局發布新聞稿表示，這趟畢旅是北嶺國小畢業生規劃的「探索林業文化的生態美學」，學生們走讀探索踏查，選擇以行腳方式認識台灣。

北嶺國小今年畢業班5名女生，24、25日在校長王惠玲及導師帶領下，捨棄傳統搭遊覽車的畢旅模式，背起行囊，改搭大眾運輸工具前進阿里山。

學生們說，搭車上阿里山，沿路找車等車、買車票，看地圖找路，雖然辛苦，但大家互相幫忙，並分享一路上的美景，反而為畢旅增添許多回憶。

學生蔡季庭說，當在路上發現千元大鈔上的國鳥帝雉，活生生站在自己面前時，真的感覺很神奇；劉子琪則期許未來國中生涯，也能像阿里山日出般充滿希望與朝氣。

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師生們漫步在阿里山森林鐵道，感受先民以伐木、運木維生的生活型態，除了近距離觀賞珍貴的紅檜巨木，還踏上鄒族傳統生活領域的塔山步道，仰望塔山；阿里山日出及盛開的櫻花與台灣一葉蘭，也是學生們的最愛。

王惠玲說，結合美學及文化素養的走讀台灣生態探索體驗活動，以培養世界公民為目標。這一趟行程不僅帶給畢業生美好回憶，也充分實踐12年課綱的精神價值。（編輯：屈享平）1110327