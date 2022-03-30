桃園市議員參選登記 藍營新人爆量八德戰況激烈

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111年國民黨桃園市議員選舉提名登記30日截止，共有40人完成登記，預計在5月底前分階段完成提名作業。圖為提名登記一覽表。（國民黨桃園市黨部提供）中央社記者葉臻傳真 111年3月30日

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（中央社記者葉臻桃園30日電）國民黨桃園市議員選舉提名今天截止，現任有5人不參選，選區部分有桃園、龜山、八德、平鎮4區「超額」，參選新人將進行初選，當中又以八德戰況最激烈，龜山區則是全新人。

中國國民黨桃園市議員選舉提名今天下午4時截止登記，共有40人完成登記，預計在5月底前分階段完成提名作業；本屆國民黨籍桃園市議員共有褚春來、蘇家明、呂淑真、陳萬得、林正峰等5人沒有登記參選。

國民黨桃園市黨部表示，在桃園市14選區中，新屋區和觀音區並沒有提名，其餘12選區部分，桃園區、龜山區、八德區、平鎮區4選區「超額」，登記參選人數超過提名人數，將以現任優先提名，新人進行初選；平地原住民選區則是預計提名3人，只有2人登記，預計會徵召適合對象參選。

國民黨在桃園區將提名7人，在蘇家明不爭取連任的情況下，新人包括國民黨主席朱立倫的子弟兵凌濤、前桃園縣議會議長吳振寰的兒子吳家靖、前桃園市議員劉茂群的女兒張碩芳，將爭搶2席提名。

龜山區國民黨將提名2席，由於現任林正峰不參選，登記參選的3人都是新人，包含大同里長林明義、「五寶奶爸」黃偉群，以及前議員李雲強的妻子、精忠里長孫韻璇，將爭取2席提名額。

民進黨在龜山區有現任議員陳雅倫爭取連任，以及現任議員林俐玲的兒子李宗豪拚交棒；無黨籍部分，則有現議員牛煦庭爭取連任。

八德區部分，現任呂淑真不參選，國民黨預計提名3人、有6人登記，現任朱珍瑤要拚連任，其餘5新人將爭取2席提名，在所有選區中黨內初選戰況最激烈。

民進黨在八德則為同額參選，包含現任呂林小鳳、蔡永芳，以及初次參選的民進黨幕僚許家睿；其餘還有無黨籍段樹文爭取連任、退休警察伍世文初次參選，以及時代力量呂宇晟等，整體戰況激烈。

平鎮選區部分，現任陳萬得不參選，國民黨預計提名3人，舒翠玲、黃敬平爭取連任，新人陳羽凡、高宇彥將爭取1席提名名額。民進黨在平鎮選區除了楊家俍、劉仁照爭取連任，還有桃園市政府前副發言人王珮毓共3人參選。（編輯：張銘坤）1110330