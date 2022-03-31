行政院加發中低收入補助金 花東逾2.3萬人受惠

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（中央社記者盧太城台東縣31日電）行政院加發中低、低收入戶每人每月500和750元補助金，從3月起已開始撥入；最高可領到新台幣7500元，花蓮和台東逾2萬3000人受惠。

行政院東部聯合服務中心執行長洪宗楷今天告訴中央社記者，行政院核定「111年低收入戶及中低收入戶加發生活補助實施計畫」，從今年3月至12月，共計10個月，因此最高可領到7500元。

洪宗楷表示，111年加發生活補助低收入戶及中低收入戶每人每月分別加發750元、500元，已撥入帳戶，存摺上會註明「行政院發」字樣，花東兩縣共約有2.3萬餘人受惠，以穩定經濟弱勢家庭的生活。

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洪宗楷表示，行政院核定加發中低收入戶生活補助，為簡政便民，民眾免申請，由縣市政府檢核符合資格者，政府會主動匯款至民眾帳戶，存摺上會註明「行政院加發補助」、「行政院補助」或「行政院發」字樣。3月底開始陸續發放3月份之低收入戶及中低收入戶加發生活補助，爾後逐月發放，至12月止。

洪宗楷提醒民眾，部分符合加發之低收入戶、中低收入戶民眾，但沒帳號無法匯款，民眾可向縣市政府或公所提供匯款帳號，才能發給補助，請民眾儘速與公所聯絡；若因帳戶被凍結或列為警示戶等特殊因素無撥款帳號，請洽縣（市）政府以現金或匯票、支票方式辦理，如仍有疑問，可撥打1957福利諮詢專線。（編輯：陳仁華）1110331