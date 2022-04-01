太魯閣事故罹難者設計工作服獲獎 捐贈花蓮消防員

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太魯閣號事故罹難的消防學員黃法喆，生前設計消防服裝獲獎，經前交通部長、台灣消防發展與交流協會榮譽理事長林佳龍（右）協助，趕在事故週年前完成，1日上午由黃法喆父親黃謙順（右2）等人代表捐贈約1600件給第一線消防人員，花蓮縣副縣長顏新章（左2）、花蓮縣消防局長林文瑞（左）代表受贈。中央社記者張祈攝 111年4月1日

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（中央社記者張祈花蓮縣1日電）太魯閣號事故罹難的消防學員黃法喆，生前設計消防服裝獲獎，經趕工製作，今天由家屬等人代表捐贈給花蓮全體消防員，完成遺願。花蓮縣消防局長林文瑞說，會代替法喆完成救災救難任務。

台鐵太魯閣號事故將滿週年，前交通部長、台灣消防發展與交流協會榮譽理事長林佳龍與黃法喆家屬今天到花蓮縣消防局捐贈1600多件由黃法喆設計的消防工作服，場面溫馨感人。

林佳龍致詞指出，黃爸爸曾來訊告訴他，黃法喆生前投稿全國消防人員服裝改款設計競賽，獲得特優第一名，希望有機會能看到消防人員穿上兒子設計的衣服，經媒合相關業者趕工製作，如願在事故週年前完成。

黃法喆的父親黃謙順致詞指出，一家從祖父到黃法喆都投身消防、義消工作，而黃法喆從小就是細膩的孩子，也很有藝術天份，生前花了很多心思在設計消防工作服，今天看到兒子的作品穿在消防弟兄身上，內心很感動，也以兒子為榮。

黃謙順說，消防人員協助事故發生後的搜救，他說，除了身體的辛勞，也承受著極度的壓力及恐懼，這件工作服是法喆及家屬的心意，並向現場消防人員鞠躬致謝。

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黃法喆妹妹介紹工作服設計，她說，哥哥設計時有考慮到火場、救援現場視線不佳，特別增加黃色警示條，讓同行隊員可以辨別，衣服材質也以透氣為考量，相信哥哥在天之靈，一定也很開心。

花蓮縣消防局長林文瑞則表示，黃法喆來自花蓮偏遠的豐濱鄉，一家三代都是義消人員，作為消防人員堅強的後盾，協助偏鄉救援工作，期勉消防同仁穿著黃法喆設計的工作服，也象徵著代表法喆執行救災救護的心願。（編輯：黃世雅）1110401