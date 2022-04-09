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打造大鵬灣國家風景區 王國材：潛力僅發揮3成

2022/4/9 12:46（4/9 15:22 更新）
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「2022大鵬灣帆船生活節」9日開幕，全台遊艇玩家與帆船好手齊聚，百帆齊發競賽。中央社記者李卉婷攝 111年4月9日
「2022大鵬灣帆船生活節」9日開幕，全台遊艇玩家與帆船好手齊聚，百帆齊發競賽。中央社記者李卉婷攝 111年4月9日
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（中央社記者李卉婷屏東縣9日電）「2022大鵬灣帆船生活節」今天開幕，聚集全台遊艇玩家與帆船好手，百帆齊發競賽，交通部長王國材致詞表示，大鵬灣潛力只發揮3成，推廣灣域活動，打造成帆船與遊艇母港。

為期2週「2022大鵬灣帆船生活節」有來自全台的水上好手齊聚在大鵬灣國家風景區濱灣碼頭較勁，灣域有刺激賽事，周邊則有遊艇自駕體驗、導覽、市集與音樂表演活動。交通部長王國材、觀光局長張錫聰與屏東縣長潘孟安今天出席開幕儀式。

王國材致詞指出，大鵬灣潛力目前僅發揮3成，所擁有的潟湖、遺跡等資源是全台少見的地方，不受東北季風影響氣候條件，利於發展灣域活動，打造為帆船與遊艇的母港，進一步串聯高雄、台南、澎湖等地方，成為南台灣區域型的海洋觀光帶。

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王國材說，大鵬灣與墾丁、小琉球是共同開發的觀光廊帶，擁有世界級景區，吸引國內外旅客；在交通上，高鐵延伸屏東，並規劃捷運紅線延伸到大鵬灣可能性，屏南快速道路也已經在進行中。

潘孟安指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情影響下，國內旅遊朝分眾市場，著重主題化、深度化與在地體驗，縣府今年以四季為主題建立「屏東多一度、四季屏你遊」多條示範遊程，體驗屏東多元玩法。（編輯：黃世雅）1110409

「2022大鵬灣帆船生活節」9日舉行開幕儀式，交通部長王國材（左2）、屏東縣長潘孟安（左3）與民進黨立委莊瑞雄（左4）等人出席。中央社記者李卉婷攝 111年4月9日
「2022大鵬灣帆船生活節」9日舉行開幕儀式，交通部長王國材（左2）、屏東縣長潘孟安（左3）與民進黨立委莊瑞雄（左4）等人出席。中央社記者李卉婷攝 111年4月9日
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