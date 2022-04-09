新北原民部落大學開學 55名新制領導人獲頒聘書

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新北市原住民族部落大學9日開學，市長侯友宜（前右2）以校長身分出席，與市府原住民族行政局長羅美菁（前右1）等人一起體驗織布技藝。（新北市政府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月9日

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（中央社記者黃旭昇新北9日電）新北市原住民族部落大學今天開學，有50多種課程；市府並頒發新制原住民族領導人聘書，期許原民部落大學講師承傳文化，協助族人建構原民傳統知識體系，新領導人扮演溝通橋梁。

111年新北市原住民族部落大學開學暨新制原住民族領導人聘書頒發典禮，今天在板橋區435藝文特區枋橋大劇院舉行，以傳唱傳統歌謠揭幕，各攤位也展現織布等不同族群的文化特色技藝。

市長侯友宜以部落大學校長身分出席致詞表示，希望借重講師的力量，延續原民語言、文化、產業發展、健康照護及傳統技藝，幫市府培力、教育，讓學員透過終身學習保有傳統文化、開心生活；他也鼓勵市民一起認識原民文化。

侯友宜頒贈55名新制原住民族領導人聘書，也感謝領導人解決族人問題，扮演溝通橋梁的角色，適時反映族人意見。

市府原民局長羅美菁告訴中央社記者，部落大學今年上課內容，著重在奠基原住民族文化，以建構傳統知識體系及培育人才；今年在烏來、板橋、樹林等行政區開課。

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她說，4月起新課程有口簧及獵笛傳習班、原住民族原生植物傳承及應用班、原住民族生活文化體驗山林智慧等50種多元課程。另外，陸續在樹林、八里、新莊、新店區展開110年系列學習成果展。

羅美菁說，花蓮與台東傳統原鄉部落的頭目擁有至高權力，是由原住民族團體成員以投票決定，每個族群對選任領導人的傳統文化、社會制度都不同。新制領導人改成傳統及連署的雙重推舉新機制，期許更多族人願投入傳統歲時祭儀文化，及語言傳承等族群事務。（編輯：李錫璋）1110409

新北市原住民族部落大學9日開學，市長侯友宜（左）頒發新制原住民族領導人聘書，感謝領導人解決族人問題，扮演溝通橋梁的角色，適時反映族人意見。（新北市政府新聞局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 111年4月9日

111年新北市原住民族部落大學開學暨新制原住民族領導人聘書頒發典禮9日在板橋435藝文特區枋橋大劇院舉行，市長侯友宜（圖）以校長身分出席致詞，同時呼籲長者踴躍施打疫苗，提升保護力。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日

新北市政府原住民族部落大學9日在板橋435藝文特區舉行開學暨新制原住民族領導人聘書頒發典禮，市長侯友宜（前左4）以校長身分出席致詞，並與現場嘉賓合影留念。中央社記者王騰毅攝 111年4月9日