入特定娛樂場所未提3劑證明 屏東警方告發5件

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者李卉婷屏東縣10日電）本土疫情確診數激增，昨天屏東出現小吃部9人群聚感疫，屏東警方依據中央指引，前往特定娛樂場所顧客要提供接種3劑疫苗證明，凌晨展開臨檢，共告發5件。

根據中央流行疫情指揮中心3月27日最新防疫措施，自4月1日起針對前往特定娛樂場所消費顧客，應提供至少接種3劑疫苗證明，從業人員皆應接種疫苗2劑且滿14天，如第2劑滿3個月者，應接種第3劑，否則不得提供服務。

為有效防堵疫情，屏東警方今天凌晨展開臨檢。東港警分局告發4件、里港警分局則告發1件。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

東港警分局第一組長趙晉偕接受媒體訪問指出，針對轄內民眾易聚集KTV、卡拉OK、小吃部、電子遊樂場等場所實施臨檢，嚴防疫情破口，使用科技設備M-Police查詢民眾身分，發現其中有4處店家未落實檢查客人有無施打第3劑，均依傳染病防治法第37條1項6款告發。

里港警分局今天則是發布新聞稿指出，因應轄內九如鄉某小吃部卡拉OK出現9人群聚感染，確保防疫措施落實執行，動員警力將列管特定娛樂場所進行防疫查核，發現進入九如鄉一家小吃部的客人僅施打2劑疫苗，同樣依傳染病防治法告發。（編輯：黃世雅）1110410