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美福倉儲大火廢棄物逾期未清完 桃市再開罰100萬元

2022/4/13 16:34（4/13 20:27 更新）
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桃園美福倉儲大火產生廢棄物，桃園市環保局13日複查清理結果，認定美福倉儲未改善完成，再罰新台幣100萬元，並限期2週內、28日前要完成清理。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
桃園美福倉儲大火產生廢棄物，桃園市環保局13日複查清理結果，認定美福倉儲未改善完成，再罰新台幣100萬元，並限期2週內、28日前要完成清理。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
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（中央社記者葉臻桃園13日電）桃園美福倉儲3月大火，連燒多日造成空污，當時被桃園市政府重罰500萬元。桃市府今天表示，美福倉儲未在期限內清除大火遺留廢棄物，今再罰100萬元，限期4月28日前清除完畢。

桃園市蘆竹區美福倉儲3月10日晚間發生火警，連燒多日造成空污，被桃園市政府環保局依違反空污法32條規定，重罰新台幣500萬元，並限期4月12日前完成清除惡臭廢棄物，逾期未完成將再依法開罰。

環保局今天發布新聞稿表示，針對美福倉儲大火所遺留的廢棄物清除期限，在今天前往複查，倉儲4樓約2500噸腐臭廢棄物已清空，但仍殘留少部分惡臭物質，6樓煙燻廢棄物尚餘約3500噸仍未清理完畢。

環保局表示，經複查後認定美福倉儲未改善完成，依違反廢清法第36條規定重罰100萬元，並限期2週內、4月28日前要完成清理。（編輯：卞金峰）1110413

桃園市政府13日表示，美福倉儲未在期限內清除大火遺留廢棄物，依違反廢棄物清理法第36條規定重罰新台幣100萬元，限期28日前清除完畢。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
桃園市政府13日表示，美福倉儲未在期限內清除大火遺留廢棄物，依違反廢棄物清理法第36條規定重罰新台幣100萬元，限期28日前清除完畢。（桃園市環保局提供）中央社記者葉臻傳真 111年4月13日
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