桃園市府重罰美福500萬元 限期清除惡臭廢棄物

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

桃園市政府環保局表示，美福倉儲因為管理不善發生火警，並產生大量粒狀污染物及異味，嚴重影響周邊空氣品質及居民，環保局依法判定屬情節重大，處以最高罰鍰新台幣500萬元。（桃園市政府環保局提供）中央社記者吳睿騏桃園傳真 111年3月29日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳睿騏桃園29日電）蘆竹區美福倉儲公司日前火災，產生大量粒狀污染物及異味嚴重影響空氣品質，環保局今天依法開罰新台幣500萬元，另限期於4月12日前完成清除惡臭廢棄物，逾期未完成將再依法處罰。

環保局下午發布新聞稿表示，美福倉儲發生火警以來，環保局每天派員前往量測現場總揮發性有機物濃度，同時調用移動式監測車到事件點下風處的南崁高中進行監測，結果大環境的空氣品質介於「良好」至「普通」等級間。

環保局指出，美福倉儲因為管理不善產生火警，並產生大量粒狀污染物及異味，嚴重影響周邊空氣品質及居民，環保局依法判定屬情節重大，因此依違反空污法32條規定，處以最高罰鍰500萬元。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

環保局指出，已經以最快速度審核完成美福倉儲所提的廢棄物處置計畫書，並要求以最快速度完成現場廢棄物的清理，同時需設法降低現場異臭味，環保局已限期美福倉儲在4月12日完成清除惡臭廢棄物，逾期未清運完成，則依違反廢清法相關規定處罰。

環保局表示，另外，稽查員也持續多次到下游南崁溪取水檢測水質，其酸鹼度為中性、水溫落於正常範圍，重金屬銅、鎳都未檢出，因此河水未有異常。（編輯：謝雅竹）1110329