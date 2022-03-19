桃園美福倉儲復燃 消防局：疑食品包裝蓄熱後受風導致

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桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間發生火警，目前進入火場清理階段，但桃園市消防局18日晚間證實，美福6樓又有火舌竄出。（桃園市消防局提供）

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（中央社記者葉臻桃園19日電）桃園美福倉儲10日晚間發生火警，17日完成火場清理，不料昨天晚間發生復燃，今天凌晨撲滅。桃園消防局表示，疑因高層架食品及包裝蓄熱，加上風勢變大導致復燃，將派員留守。

桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間發生火警，連燒多日後在17日撲滅、完成火場清理，不料昨天晚間7時28分，桃園市政府消防局派駐倉儲現場的蘆竹分隊小隊長范秉賢回報，美福倉儲6樓有火煙冒出、發生復燃。

桃園市消防局今天表示，美福倉儲在17日火勢撲滅後，監測6樓各庫溫度皆正常，但因現場可燃物尚未清除，因此仍有5車11人在現場警戒留守，每2小時至6樓各庫監測溫度。

消防局表示，昨天晚間疑似因為高層架食品及包裝蓄熱，加上風勢變大助燃，因此發生復燃現象，由駐守人車控制火勢後，再由支援人車於今晨0時20分撲滅火勢。

消防局表示，因6樓仍有大量食物及食品包裝堆在10公尺高的貨架，庫板泡棉也尚未完全燃燒，因此請美福倉儲儘速將6樓廢棄物清除，消防局也持續派人車駐守；確切起火原因仍待火調科勘查。

消防局表示，至於14日發生火災的楊梅區家樂福倉儲，日前已經完成火場清理，起火原因仍在調查中。（編輯：張銘坤）1110319