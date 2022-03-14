桃園倉儲又火警 市府將成立專案小組體檢防災

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桃園市長鄭文燦14日表示，針對近日發生的大型批發倉儲及物流中心火災，市府會進行全方位體檢，包括防災設計、救災準備工作，將由消防局各大隊針對轄區倉儲物流業進行清查。中央社記者吳睿騏桃園攝 111年3月14日

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（中央社記者吳睿騏桃園14日電）桃園市長鄭文燦今天上午前往蘆竹區了解美福倉儲火場處理進度時指出，美福、家樂福倉儲火勢已控制，將組成專案小組針對轄區倉儲物流中心清查體檢，除進行輔導並提高防災規範。

鄭文燦會後接受媒體聯訪時表示，美福倉儲是超大型密閉式倉儲，建築方式比較特別，從4樓到7樓是主要起火及濃煙密布的地方。

他指出，消防單位已使用大鋼牙（高空作業重機具）將6樓以下的牆面打開，進行排煙、降溫及滅火，目前採取外部滅火方式，美洲豹（高效能化學消防車）及雲梯消防車也在6樓以下進行降溫滅火。

鄭文燦說，大鋼牙只能到32公尺，但火場建築物高達36公尺，因此7樓仍有濃煙及悶燒情況，現在要評估從內部滅火的可行性及安全性，將由消防團隊依專業判斷。美福倉儲業者在各層面也非常配合，後續滅火方案會經過仔細地討論決定，一切也尊重指揮官的判斷。

至於今天早上發生的家樂福倉儲火災，鄭文燦表示，雖然家樂福倉儲的濃煙較大，但它是屬於一般式倉儲，目前火場已獲得控制也逐漸滅火。

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鄭文燦指出，針對近日發生的大型批發倉儲及物流中心災害，市府須進行全方位體檢，包括防災設計、救災準備工作，將由消防局各大隊針對轄區倉儲物流業進行清查，會有專案小組輔導，進行各種檢查及演練，倉儲業因規模及體積比較大，加上物品較多，因此防災規範要提高。

桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間10時許發生火警，火勢當晚雖已控制，但現場屬於密閉式建築、樓高達36公尺，且建築牆壁為鋼板、泡棉夾層的3層結構，殘火仍未撲滅，持續悶燒。（編輯：戴光育）1110314