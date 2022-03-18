避免勞工因火災被資遣 勞動部：可協商減班休息

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（中央社記者吳欣紜台北18日電）桃園近日許多廠區發生大火，勞動部今天說，雇主如遭遇火災困難後仍希望能繼續聘僱勞工、避免資遣，可與勞工勞資協商申請減班休息，但每月給薪仍不得低於基本工資。

桃園日前發生多起大火，有地方政府發函勞動部詢問，雇主經歷火災之後希望能重新站起來，這期間不希望資遣勞工，是否可以申請減班休息。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天指出，火災發生之後，雇主與勞工仍有勞動契約，如果火災緣由可歸責於雇主，像是公司的工安問題造成失火，則雇主就必須持續給薪，但如果是不可歸責於雇主、屬於外部原因而導致火災，則雇主可以不給薪。

黃維琛表示，火災發生之後，雇主面臨是否要繼續營運的考量，如果雇主有其他廠區，或許可以調派員工到其他廠區工作，但如果沒有，可能面臨是否繼續僱用勞工的考量。

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黃維琛表示，如果雇主希望火災後能重新站起來、繼續營運，不希望資遣員工，則雇主可以與勞工勞資協商實施減班休息，暫時縮減工時，但對於每月給薪勞工仍不得低於基本工資。

黃維琛也提醒，雇主如果實施減班休息，必須確實依照「因應景氣影響勞雇雙方協商減少工時應行注意事項」辦理，並通報相關資料給勞動部，讓事業單位及勞工可以申請「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」等協助方案。（編輯：陳政偉）1110318