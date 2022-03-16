鄭文燦：加裝延長怪手拆美福倉儲 火場清理中

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（中央社記者葉臻桃園16日電）桃園美福倉儲10日發生火警。桃園市長鄭文燦今天視察時表示，昨晚已加裝延長怪手，預計今天就會把7樓的牆面板拆除，進行最後的火場清理，目前消防員已經可以進入5樓現場。

桃園市蘆竹區美福倉儲10日晚間發生火警，目前還在進行最後的火場清理；楊梅區的家樂福倉儲也在14日發生火警，目前已經完成火場清理。

鄭文燦上午前往美福倉儲了解火場處理進度時接受媒體聯訪表示，由於美福倉儲建築物本身是採取超強強度設計，必須要從外部攻堅，拆除牆面板後才能進行火場排煙降溫，完成後基本上風險就降低了。

他說，昨天已在大鋼牙上加裝新的怪手，可以延伸到建築物的6樓跟7樓，昨天拆完倉儲6樓、完成6樓排煙降溫，今天要拆7樓牆面板，拆完之後，排煙降溫就可以完成，預計今天就會把7樓牆面板全部拆除完畢，進行最後火場清理。

鄭文燦說，消防員必須確保安全才能進行內部火場清理，目前消防員已經可以進入5樓現場，5樓以下都沒有風險，至於6樓跟7樓、大型的冷凍庫倉儲部分，希望能盡快完成，

鄭文燦表示，市府在3天前請台電以臨時電的方式供應美福倉儲附近的小型工業區，讓他們能夠繼續生產，並安排環保清運公司，協助美福倉儲進行廢棄物以及肉品清理，同時進行空污和水污監測，確保附近社區安全。

針對楊梅區家樂福倉儲火災，鄭文燦表示，昨天已經完成火場清理，目前已經清理完畢；由於昨天空污指標到達紫爆等級，教育局立刻協調鄰近仁美國中停課2天，附近平鎮和楊梅地區學校並沒有空污情況。

鄭文燦表示，這2個倉儲的火災，基本上都有造成空污，因此環保局會給予裁罰；美福倉儲冷凍庫的肉品保存約負20度，雖然目前還有負16度，但一樣要清除。

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桃園市政府消防局第三大隊長簡慈彥接受媒體聯訪時表示，美福倉儲面積非常大，每層樓地板面積都將近6000平方公尺，且每層都挑高近12公尺，裡面冷凍庫倉庫也充滿堆高約10公尺貨架，因此造成搶救風險。

簡慈彥表示，美福倉儲屬於密閉形空間，火災時煙都蓄積在裡面，且頂樓是太陽能板，在搶救時會有觸電風險，7樓部分還有一個1萬6000公升柴油集槽，目前還有8000公升柴油，這些風險目前都有守下來。（編輯：方沛清）1110316