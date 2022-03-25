歷經美福、家樂福倉儲大火 桃園消防局辦搶救演練

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（中央社記者葉臻桃園25日電）桃園市日前發生美福倉儲、楊梅家樂福物流中心大火，引發外界關注。桃園消防局今天在八德區好食在低溫物流中心辦理搶救演練，後續也將持續針對大型倉儲進行防災輔導。

桃園市政府消防局表示，歷經這2場大火，桃園市長鄭文燦指示相關局處組成「大型倉儲防災輔導專案小組」，清查桃園市內大型倉儲運作情形，並針對這類場所體檢防救災措施，輔導自主風險管理評估，及提醒業者加強防災設計及員工應變訓練。

消防局表示，市府專案小組17日起啟動大型倉儲清查輔導行動，今天上午在八德區好食在低溫物流中心辦理搶救演練，模擬低溫倉儲因溫控設備異常導致火災發生、有員工受困下的救援。

消防局表示，火災初期由物流員工依照自衛消防編組任務執行通報、滅火、避難疏散及救護等應變措施；消防人員到場後，與物流員工了解倉儲起火情形、存放物質及員工受困等狀況，立即佈署水線及導光索入室搶救，並操作雲梯車將受困於倉儲外側的員工救下。

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火勢熄滅後，由於低溫倉儲因保溫需求而結構較為特殊，因此調度聯勝營造大鋼牙支援模擬拆除倉儲庫板，以利火場排煙及殘火處理。

桃園市消防局長謝呂泉說，各企業應要有「自己財產，自己保護」的觀念，防範火災不能依靠政府單方面稽查；將持續輔導業者加強防災觀念，落實電氣管理、定期防火檢查、提升自衛消防編組應變能力等，以減少災害風險與損失。（編輯：郭諭儒）1110325