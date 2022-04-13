美妝店自設收費車格 彰縣查出停車場非法設立

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（中央社記者吳哲豪彰化13日電）網友在臉書貼照片指民眾前往彰化市一間美妝店消費，為省停車費將車停在收費停車格外遭警方認定違規；縣府工務處查出，美妝店收費停車場未提申請，已發公文要求業者提說明。

有網友在臉書（Facebook）社團「彰化人大小事」貼出照片指出，彰化市金馬路一間美妝連鎖商店外的收費停車格都無人使用，民眾為節省停車費，將車子停放在停車格外，形成整排停車格外停滿汽車的場景，砲轟車主此舉為「自私又可恥的行為」。

彰化縣警察局派員前往現場會勘，確認民眾把車停在車格外的土地屬人行道，依道路交通管理處罰條例可處新台幣600元到1200元罰鍰，警方已開出20多張罰單。

彰化縣政府工務處一名人員今天告訴中央社記者，他們發現美妝連鎖業者所設收費停車場，未依法提出申請，涉嫌違法收取停車費，縣府已發函要求業者提出說明及改善方法，而業者違法收費可依停車場法處罰3000元到1萬5000元罰鍰。

縣府工務處指出，建物前留設空地依法不能設收費停車場，除非是像縣內其他商家，在建物後方空地設停車場，才能通過申請。

美妝連鎖店業者則說，收費停車場是委外經營，他們會和負責經營的業者連絡，確認停車場是否合法。（編輯：陳仁華）1110413