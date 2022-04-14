編1800萬元辦路祭引議 花蓮縣府提案追減通過

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（中央社記者張祈花蓮縣14日電）花蓮縣政府去年編列新台幣1800萬元路祭案預算，經縣議會表決通過，仍引發各界議論不斷，因無法達成共識，縣府主動提案追減預算送議會審議，今天三讀通過，確定不辦理路祭。

花蓮縣議會去年12月審議花蓮縣政府民政處新增1800萬元「重要交通幹道祈福路祭民俗活動」預算，引起正反意見討論，最後以表決方式，議場內24名議員，16人舉手同意，通過將於省道台8線、台9線、台11線辦理路祭。

路祭預算通過後，引起社會熱烈討論，縣府也多次聲明解釋計畫緣由，並承諾，尊重不同聲音，會持續溝通，取得共識後再議。

花蓮縣議會今天進行臨時大會二、三讀會，縣府提案項目中包括追減1800萬元路祭預算案，今天完成三讀，確定不辦理路祭。

花蓮縣政府代理秘書長饒忠表示，因預算通過後引發各界議論，至今仍未取得活動共識，決議辦理追減。

民進黨縣議員莊枝財指出，去年提案時就有多名議員建議縣府應將預算用於增加交通設施、改善道路設計不良，而非花大錢辦法會，碰上社會輿論，又改追減，建議縣府未來編列預算前，需再三深思。（編輯：孫承武）1110414