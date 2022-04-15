高市推動危老重建輔導 數據呈大幅成長

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高雄市政府110年啟動「高雄危老168興革制度」，其中位於苓雅區三多一路4戶連棟透天，由原本屋齡達30年且結構老舊有安全疑慮老屋，重建後轉型為地上15層的綠建築大樓。（高市工務局提供）中央社記者洪學廣傳真 111年4月15日

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（中央社記者洪學廣高雄15日電）高市府110年啟動「高雄危老168興革制度」，包含1條龍服務、爭取中央6項補助經費、8項行動方案加速轉型。數據顯示，相較計畫啟動前3年總申請案案量，大幅成長1.5倍。

高雄市政府工務局今天新聞稿指出，這項危老168興革制度，從危險及老舊建築物認定、受理審核重建計畫、申請建使照等業務，透過工務局建築管理處提供一條龍服務，受理窗口簡化加速行政效率，相較計畫啟動前3年(106~109年度)總申請案案量，大幅成長1.5倍。

工務局長楊欽富說，危老重建推動迄今已核定9154戶重建計畫書，核發危老建造執照6943戶，其中75戶已領得使用執照。申請案主要聚集苓雅、三民、前鎮及鳳山區人口聚集區，透過危老重建容積獎勵，重建前後戶數成長可達22.7倍，目前已整合重建土地面積達12萬4000平方公尺。

依建管處資料，其中，位於苓雅區三多一路4戶連棟透天，由原本屋齡達30年且結構老舊有安全疑慮老屋，重建後轉型為地上15層綠建築大樓，展現危老重建政策推行，可有效強化災害預防與救護機能，並振興都市經濟、改善都市機能、重塑都市空間環境品質。

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工務局表示，危老重建輔導計畫採「主動服務」，讓更多市民可深入了解危老重建利多及相關優惠措施，如最高1.3倍的容積獎勵、重建期間免徵地價稅以及最多12年房屋稅及地價稅減半優惠、補助經費等減輕重建經費負擔。

今年度設立5處服務據點，分別位於鳳山、後勁、三民、鹽埕、前鎮區，每處據點安排專業建築師提供諮詢服務，並走入社區辦理危老重建說明會。民眾有危老重建疑問，可洽建管處(07)336-8333分機2136、2282。（編輯：孫承武）1110415